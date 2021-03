Haaland aclaró por qué se burló del portero de Sevilla: “Karma”

Borussia Dortmund empató 2-2 con Sevilla en el Signal Iduna Park y clasificó a los cuartos de final de la Champions League. El protagonista de esta llave fue sin duda Erling Haaland, quien a sus cortos 20 años lleva veinte goles en catorce partidos disputados en esta competición. Cuatro de ellos los ha hecho contra el elenco español esta temporada.

El joven delantero fue el héroe del equipo alemán en esta serie contra la escuadra que dirige Julen Lopetegui, ya que en esta vuelta marcó dos tantos. Sin embargo, en el 2-0, el deportista tuvo un acalorado incidente con el portero blanquirrojo Yassine Bounou. Luego del encuentro aclaró qué fue lo que sucedió.

Haaland había marcado el segundo para el Dortmund a los 48 minutos del segundo tiempo, pero su anotación fue anulada por una falta anterior a él mismo. Entonces, el árbitro cobró penal a favor de los locales y el atacante fue el encargado de patearlo. No obstante, el arquero rival atajó su disparo.

Minutos después, el juez mandó a que se ejecute nuevamente el penal porque ‘Bono’ se adelantó. Es ahí que el futbolista noruego no falló y la mandó adentro de las redes. Sin embargo, su festejó causó polémica porque se lo gritó en la cara del guardameta marroquí y los jugadores sevillanos fueron a reclamarle.

Erling Haaland y Bono se dieron las pases al final del partido.

Los compañeros de Haaland lo protegieron y el problema no pasó a mayores, incluso terminaron casi abrazados. “Para ser sincero, estuve un poco nervioso en el segundo penal. Cuando me gritó en la cara después del primero, estaba pensando: ‘Oh, será incluso mejor marcar otro gol’. Y sí, eso pasó. Fue bueno”, sostuvo el goleador europeo a Sky Sport DE sobre el hecho.

Y agregó: “¿Qué le dije? No lo quiero decir. No sé lo que significa, pero le dije lo mismo que él me dijo después de que fallé el primero. Después de esto creo que quizá hay karma en este mundo”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.