Cristiano Ronaldo recibe dura crítica por saltar y girarse en la barrera

Cristiano Ronaldo volvió a quedar eliminado en la Champions League. Desde que arribó a la Juventus en 2018 , el ‘Comandante’ no ha podido llegar a instancias finales de la competición europea. Primero perdió ante Ajax de Holanda, luego contra Lyon de Francia y finalmente contra Porto de Portugal. Precisamente ante los dragones, el delantero fue criticado por no anotar y ser uno de los responsables de la derrota.

El exentrenador de la Juventus y Real Madrid, Fabio Capello, culpó a Cristiano Ronaldo del segundo tanto de Sérgio Oliveira en el tiempo suplementario. El italiano consideró que el delantero falló en el tiro libre por saltar en lugar de quedarse en su posición y esperar a que le choque el balón.

“El primer gol en el primer partido es un regalo, hay un gran descuido en el segundo. Ciertos goles no se pueden encajar. El penal es otro regalo. Demiral está demasiado ingenuo, es un error gravísimo. Pero esto ya es lo más grave, Cristiano Ronaldo saltando y girando en la barrera . Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error imperdonable que no tiene excusas”, expresó Capello a Sky Sports.

Mira aquí el gol de Oliveira

Capello no se quedó corto y también criticó al entrenador Andrea Pirlo, a quien comparó con el exentrenador bianconeri Massimiliano Allegri. “El tan vilipendiado Allegri llegó a dos finales de la Champions League, ganó campeonatos... Lo que hizo jamás se destacó. Se dijo que la Juve necesitaba un fútbol diferente. Estas cosas hay que decirlas. Cuando intentas hacer algo diferente, entras en cosas que no son siempre agradables y positivas”, sentenció.

Finalmente, tuvo unas últimas palabras para con Cristino Ronaldo. “Tiene responsabilidades, por supuesto. No tuvo muchas ocasiones, pero desperdició aquel cabezazo que nos acostumbró a aprovechar siempre. Sin embargo, no puede ser únicamente culpa suya. La Juve jugó más de una hora 11 contra 10″.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.