Puede que el Barcelona vs. PSG se juegue sin público en el Parque de Los Príncipes, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el hincha parisino haga sentir su localía. Desde altas horas de la madrugada, los fanáticos del Les Perisiens se dieron cita en el hotel Pullmantur Eiffel donde se hospedan los jugadores azulgranas con un solo objetivo: no dejarlos dormir.

Según informa el medio RMC Sport, uno de estos hinchas, que llegó a alojarse en el mismo recinto, disparó la alama contra incendios cerca de las 5.00 a. m. , con el fin de perturbar el sueño de Lionel Messi y compañía. Esto ocurrió una hora después de que un castillo de fuegos artificiales iluminara y atronara el cielo parisino cerca de las inmediaciones del hotel. La prensa francesa señala que el aficionado del PSG terminó bajo custodia durante cinco horas.

Fuegos artificiales en Paris

Tal como sucedió en la ciudad de Barcelona, donde los hinchas culés hicieron estallar fuegos artificiales en la puerta del hotel donde se hospedaron los franceses, ahora los ultras parisinos devolvieron la acción.

Alrededor de las 4.00 a. m., la pirotécnica se hizo presente en las zonas cercanas al hotel Pullmantur Eiffel, con el objetivo de estorbarle el sueño a los futbolistas azulgranas para que no lleguen en óptimas condiciones al encuentro en el Parque de Los Príncipes.

