Alianza Lima ya está en Matute para iniciar entrenamientos presenciales

Tras recibir luz verde por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el Instituto Peruano del Deporte (IPD), Alianza Lima comenzó los entrenamientos presenciales de cara a disputar la segunda división. Los jugadores y comando técnico se dieron cita esta mañana en el Estadio Alejandro Villanueva , donde pasaron las pruebas respectivas de descarte de coronavirus para después dirigirse al gramado.

Entre el grupo de futbolistas destaca la presencia de Wilmer Aguirre, quien fue presentado el día de ayer 9 de marzo como nuevo jugador blanquiazul. Al principio se especulaba que el ‘Zorrito’ recién hoy iba pasar exámenes médicos y después se sumaría a sus compañeros; sin embargo, el entrenador Carlos Bustos decidió incluirlo en el primer entrenamiento presencial.

Primer equipo ya se encuentra en Matute. Foto: TV Perú Deportes

Los únicos jugadores que no han podido integrarse a los trabajos son Pablo Míguez, Jonathan Lacerda y Hernán Barcos . Los dos primeros porque se encuentran realizando la cuarentena obligatoria tras arribar a suelo peruano, mientras que el tercero aún no tiene fecha de llegada a nuestra capital. Por último, no se descarta un nuevo arquero, que sería Erick Delgado o Angelo Campos.

Por otro lado, mientras el primer equipo realiza los trabajos presenciales, la administración se encuentra a la espera del fallo por parte del TAS. Recordemos que el próximo 17 de marzo se conocerá la decisión final del ente internacional, el cual decidirá si es que Alianza Lima volvería a primera división o deberá ganarse su ascenso en la segunda.

