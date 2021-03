WWE RAW se llevará a cabo EN VIVO ONLINE GRATIS HOY, lunes 8 de marzo, desde el Tropicana Field de Tampa, Florida, como antesala a Fastlane 2021. La transmisión va EN DIRECTO por internet vía FOX Sports 2 a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos se verán a través de La República Deportes.

La semana pasada Bobby Lashley se convirtió en el nuevo campeón mundial de WWE al derrotar fácilmente a The Miz en el cierre del respectivo programa. Sin embargo, esta noche ambas superestrellas se volverán a ver las caras en una revancha. En la previa el popular ‘All Mighty’ no tendría problema alguno en retener el cinturón.

Sobre la división de mujeres, se dio a conocer que Asuka está lesionada tras perder un diente ante una patada de Shayna Baszler. Además, Charlotte informó que desea retar a la japonesa por el título femenino de la marca roja en WrestleMania 37. No se sabe si la asiática estará presente, pero podría enviar una respuesta.

Braun Strowman tuvo una acalorada discusión con Shane McMahon el lunes anterior debido a que no ha sido tomado en cuenta en los últimos meses y no ha recibido el respeto que merece. Hoy el ‘Monstruo entre los Hombres’ le pedirá una merecida disculpa a ‘O-Mac’, pero no queda pendiente cuál será la reacción de este.

WWE RAW: ficha de la transmisión

WWE RAW Ficha de la transmisión ¿Cuándo se emite? Hoy, lunes 8 de marzo ¿Dónde? Tropicana Field de Tampa, Florida ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Fox Sports 2 y USA Network

WWE RAW: ¿a qué hora ver la transmisión de lucha libre?

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (al día siguiente).

¿Dónde ver WWE RAW LIVE STREAMING por Fox Sports 2?

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports: 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV: 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV: 62 (SD) y 518 (HD).

WWE RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica.

WWE RAW: ¿en qué canales ver la transmisión de lucha libre?

WWE RAW en Perú: Fox Sports 2

WWE RAW en Argentina: Fox Sports 2

WWE RAW en Bolivia: Fox Sports 2

WWE RAW en Chile: Fox Sports 2

WWE RAW en Colombia: Fox Sports 2

WWE RAW en Costa Rica: Tigo Sports

WWE RAW en Ecuador: Fox Sports 2

WWE RAW en México: Fox Sports 2

WWE RAW en Paraguay: Fox Sports 2

WWE RAW en España: Mega

WWE RAW en Estados Unidos: USA Network

WWE RAW en Uruguay: Fox Sports 2

WWE RAW en Venezuela: Fox Sports 2.

WWE RAW EN VIVO: ¿dónde se realiza el show de lucha libre?

El lugar donde se realizará el WWE RAW es en el Tropicana Field de la ciudad de Tampa, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE RAW EN VIVO por internet: ¿dónde ver el show de lucha libre?

Si quieres VER la transmisión por internet del WWE RAW EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe realizará un minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.

