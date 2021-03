Wilder Cartagena, mediocampista de Godoy Cruz, habló sobre la vuelta de Wilmer Aguirre a Alianza Lima después de siete años. El exjugador blanquiazul se mostró feliz por el fichaje del ‘Zorro’ para afrontar la Liga 2 y lograr el objetivo de regresar a la máxima división del fútbol peruano.

“Muy contento por la vuelta del ‘Zorro’ a Alianza. Va a aportar mucha experiencia. Esperemos pueda hacer una gran campaña con el club y devolverlo a primera que es lo que todos queremos”, dijo Cartagena a Las voces del fútbol.

Por otro lado, Cartagena indicó que no conversado para retornar al equipo, pues, piensa continuar su carrera en Argentina. “Con la gente de Alianza Lima no tuve ningún contacto para volver”, expresó el ex San Martín.

“Ya tuve mi etapa ahí y lo que busqué al salir era ir al exterior y mantenerme, no tengo planeado volver por ahora. Quiero demostrar acá”, agregó ‘Carta’ quien había dejado el conjunto íntimo a finales del 2019 cuando perdieron el título ante Binacional con Pablo Bengoechea como técnico.

Consultado sobre las expectativas de Alianza Lima en el TAS para seguir en primera división, Cartagena reveló que “la verdad que no estoy expectante de lo que pase con Alianza y ese tema del TAS, al final siempre hay que apoyarlo. Sea en primera (que puedan campeonar) o segunda (que vuelve a primera) no cambia mucho”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.