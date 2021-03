El Barcelona jugará este miércoles el cotejo más difícil de la temporada al mando de Ronald Koeman. Los azulgranas deberán remontar un 1-4 en la ida en el Parque de los Príncipes para acceder a los cuartos de final de la Champions League.

El técnico del Barca cree en hacer un encuentro histórico. “Depende de la efectividad, ellos tuvieron mucha en la ida. Salimos a ganar en cualquier campo y siempre creamos oportunidades de marcar. Así que de tener efectividad, nada es imposible”, dijo Koeman en rueda de prensa previo al duelo.

El Barcelona viene con la moral al tope luego de remontar un 2-0 contra Sevilla en el Camp Nou (3-0) y avanzar a la final de la Copa del Rey. Sin embargo, Koeman prefirió no comparar los resultados. “No se puede comparar el remontar un 2-0 en casa que un 1-4 fuera de casa. Y el PSG aspira a lo máximo en esta Champions”, explicó.

“Para tener una mínima oportunidad de remontar, hay que hacer un partido redondo y tener mucha efectividad. Vamos a intentarlo, jugamos para ganar mañana. De inicio no me conformo con nada. Hay que salir fuertes, crear ocasiones, jugar a nuestro juego. Pero que no nos podamos decir tras el partido que no hemos dado el máximo, eso sería lo peor”, agregó.

¿Qué resultados necesita Barcelona ante PSG?

El Barcelona necesita de un triunfo por más de tres goles, aunque también, le valdría vencer por tres tantos en el caso de marcar más goles de los que el PSG ha marcado en Barcelona. Es decir, el 2-5, el 3-6, el 4-7, y así sucesivamente, serían válidos para los azulgranas.

