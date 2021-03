Alexis Arias: “Me gustaría jugar en el Cruz Azul de Reynoso”

Alexis Arias tiene siete temporadas en la Liga 1 con la camiseta de Melgar y ha sido incluido tres veces en el once ideal del campeonato peruano. Salió campeón nacional en el 2015 y es considerado uno de los mejores volantes del medio.

¿Emocionado por el inicio del campeonato?

Sí. Después de todo esto, uno no sabe si se va a jugar o no, pero lo bueno es que ya se definió.

¿Fue difícil reincorporarte después de la paralización?

Sí, yo me contagié. Tuve que esperar, de a poco fui retomando los entrenamientos y en las últimas fechas, me pude sentir mejor.

¿Y ahora cómo estás?

La pretemporada ha sido muy dura y me ha hecho sentir muy bien.

¿Por qué el ‘Chaca’?

Había una serie que se llamaba camote y paquete. El chiquito era chacaloncito y, en ese tiempo, era igualito a él: gordito y mismo peinado. Primero fue Chacalón y luego Chaca.

¿Qué significa Sport Boys para ti?

Mi primer club. Ya había estado en academias, pero ahí empecé las menores. Son mis inicios, vivía en el callao, tenía amistades del Boys, eso me dio cariño y amor por el equipo.

Siempre iba a sus partidos porque vivía a pocas cuadras del estadio. Le tengo mucho apreció por darme esa satisfacción de ir a un estadio, gritar goles y triunfos, que era algo muy bonito en ese tiempo.

Alexis Arias es el capitán de Melgar.

¿Esperas poder vestir la camiseta rosada algún día?

Sí, claro. Apenas entraba al estadio decía: “Algún día jugaré en esta cancha a favor del Boys”. Ahora, no se puede, no está en mis planes, pero tal vez en algún momento sí.

Fuiste al Twente a probarte e incluso le hiciste un gol al Dortmund.

Sí, ahí ya estaba en Bentín, que tenía un convenio para que sus mejores jugadores vayan a hacer pruebas. Fueron 20 días en marzo y yo fui uno de los elegidos. Tuvimos un campeonato en Dusseldorf, Alemania. La experiencia fue increíble, enfrentamos al Bayern, Dortmund y PSV.

Yo llegué con la Sub 19, pero el campeonato era de reserva, así que me promovieron. Ahí compartí y jugué con Renato Tapia. Tuve la dicha de hacerle un gol al Dortmund, así sea en reserva. Esa chance de ver y jugar con futbolistas que hoy están en la Elite me ayuda a seguir luchando por mis sueños.

¿Reynoso te pidió para Melgar?

Marco Valencia era mi profe. Por su relación con Juan, hablaron y me dieron la oportunidad de ir a Melgar. Yo llegué a la reserva dirigida por Miguel Miranda, pasé las pruebas y jugué casi todos los partidos. El primero de noviembre debuté en primera división.

En el 2015 sales campeón y como plus en el 11 ideal del año.

Lo bonito es que se juntaron cosas buenas en poco tiempo. Yo había salido campeón con reserva, y en la primera, mejores del acumulado, aunque no ganamos nada. En el 2015 jugué casi todos los partidos, hice goles, el primero de ellos ante Sporting Cristal en Arequipa. Después de campeonar, me convocan a la selección peruana.

En el 2018 y 2019 otra vez en el ’11 del año’. Es un reconocimiento.

Sí, siempre estuve peleando el ’11 ideal’ salvo el año pasado. En ese momento recibí una copa como reconocimiento.

Arias debutó en Melgar. Foto: Archivo

Salvo el año pasado, has estado en los ’11 ideal’ o has salido campeón de algo. En el 2017 fue el torneo de verano y en el 2018 el Torneo Clausura.

Sí, soy muy afortunado de estar en Melgar porque siempre pelea torneos o títulos, algo que antes era muy difícil porque estaba a mitad de tabla. Es algo hermoso formar parte de un club con historia que ahora ve los torneos como equipo grande. Se han conseguido cosas importantes a base de esfuerzo, es un conjunto de cosas que viene desde arriba, administrativamente.

¿Crees que Juan Reynoso influyó mucho en el cambio del club?

Juan trató siempre de hacer bien las cosas, que estemos bien, realizaba buenos trabajos, metido en todo para que el club esté bien, era detallista, le gustaba que todo salga perfecto. Eso necesitaba Melgar, confiaron mucho en él y estos son los resultados.

¿Existió la probabilidad de volver a ser dirigido por Reynoso en México?

Sí, hablé con él. Solamente era tema del club de México, porque ya tenían jugadores en esa posición, había que esperar, pero luego pasaron cosas. Juan salió y se cayó el pase.

¿Has tenido propuestas del extranjero?

Sí, unas cuantas, pero yo no veo eso, me fijo en lo que yo hago y si se da, en buena hora y si no, trabajar. El objetivo de cada jugador es llegar al extranjero. Lucharé hasta el final, porque ese anhelo nadie me lo va a quitar. En algún momento se me dará jugar en el extranjero.

Existe esa sensación de que eres un futbolista con una basta experiencia a pesar de que solo tienes 25 años.

Muchas cosas buenas se han presentado a mi corta edad. He sido capitán, uno de los referentes, tengo más de 100 partidos con Melgar y voy por más. Quiero quedar en la historia del club como uno de sus mejores jugadores, que eso quede grabado cuando yo me retire, que todavía falta mucho, por eso me cuido.

Alexis Arías fue convocado a la selección peruana para los amistosos ante Colombia y Chile. | Foto: GLR

Tú has hecho toda tu carrera en Melgar. ¿Vas camino a ser ídolo?

No lo pienso, pero por como voy, creo que de alguna u otra manera podría llegar a serlo. Siempre uno quiere eso, tal vez no como un goleador, pero por todo lo que he conseguido en Melgar puedo ser un ídolo.

¿Cómo sientes tu relación con la hinchada?

Muy bien. Desde que llegué, siempre me han apoyado. Cuando me va bien, me felicitan y cuando no, me alientan. Yo soy un hincha más, no me gusta que el equipo pierda. ¿Y qué mejor que campeonar?

Tú y Cuesta son los capitanes del equipo. ¿Responsabilidad o presión?

Responsabilidad grande. Tanto ‘Bernie’, Joel, Carlos o yo estamos para levantar esto, apoyar a los jóvenes que están por un sueño aquí, que ellos tengan minutos y que logren afianzarse en primera, que es lo que Melgar quiere: sacar jugadores.

Para eso estamos, no solo por nuestras cualidades, sino por las personas que somos. Melgar siempre va a aspirar a tener buenas personas, que sepan qué cosas son buenas y qué cosas no.

Hablando de buenas personas, ¿Cómo es tu relación con Edgar Villamarín?

Lo conozco desde que llegué. Tenemos una buena relación, lo respeto mucho, nos molestamos porque hemos compartido camarín, el campeonato y muchas cosas positivas. Es una persona muy respetuosa que ayuda al club.

Hace un tiempo dijiste que no ibas a jugar por un club de la capital, ¿tu opinión ha cambiado?

Yo lo que quiero más es salir de Melgar al extranjero, eso es lo que anhelo. Pero uno nunca sabe lo que puede pasar en el fútbol. No quisiera que se malinterprete. Mis ganas están en emigrar.

Alexis Arias seguirá siendo de FBC Melgar durante el 2021. Foto: Prensa FBC Melgar.

¿Qué falta para establecerte en las convocatorias de la selección peruana?

Tener partidos y minutos, ya los tuve en un amistoso. Siempre debo estar bien físicamente, hacer caso a lo que el DT me pida, mejorar lo que me falta, y sé que se va a poder dar.

Te voy a hacer unas preguntas cortas para que respondas con lo primero que se viene a la mente

Dale.

¿Qué representa Melgar en el fútbol peruano?

Historia.

¿La meta?

Campeonar.

¿Gol favorito?

Cristal.

Momento favorito que te dio el fútbol.

Campeonato 2015.

Y uno no tan bueno.

El año pasado. El campeonato no fue de la mejor manera, me lesioné, no jugué la Sudamericana. No fue lo que yo hubiera querido.

¿Una liga para jugar?

Mexicana.

¿Un equipo en el que te gustaría jugar?

Cruz Azul.

¿Un equipo para colgar los botines?

Melgar.

