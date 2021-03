Roger Federer volverá a jugar un partido de tenis de manera oficial luego de más de 400 días de ausencia. La última vez que su ‘Majestad’ vio actividad en el tenis fue el 30 de enero de 2020, cuando disputó las semifinales del Abierto de Australia contra Novak Djokovic.

A pesar de encontrarse próximo a cumplir los 40 años y la ausencia de 13 meses por una operación en la rodilla derecha, Federer declaró este último domingo que por su mente nunca pasó la idea de adelantar su retiro de las canchas.

“Hace un año que no viajo por un torneo. Les puedo decir que estoy muy impaciente (...) Ha sido un camino largo y difícil, sé que aún no he llegado a la meta . Pero me siento bien, me va muy bien en los entrenamientos, estoy animado”, aseguró el tenista suizo en la previa del Torneo de Doha, que inicia este lunes 8 de marzo.

El máximo ganador histórico de los Grand Slam, empatado con Rafael Nadal con 20 títulos cada uno, debutará en la competición el próximo miércoles ante el ganador del encuentro entre el francés Jeremy Chardy y el inglés Daniel Evans en los octavos de final.

El suizo se ubica en el quinto lugar del ranking ATP, aunque en la próxima actualización será desplazado a la sexta casilla por el griego Stéfanos Tsitsipás. A pesar de la larga ausencia, Federer se logró mantener en el Top 10 gracias al reglamento conservador de la clasificación durante la época de la pandemia.