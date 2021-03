Luis Suarez tuvo un tenso intercambio de palabras con Lucas Vásquez

El jugador del Atlético de Madrid, Luis Suárez, protagonizó un tenso intercambio de frases con el delantero del Real Madrid, Lucas Vásquez.

En el entretiempo del derbi madrileño, se produjo un roce entre Casemiro y Lemar, debido a una mano de Felipe en el área chica que el árbitro Hernández Hernández no cobró por recomendación del VAR.

A la discusión se sumaron Suárez y Vásquez. El seleccionado uruguayo, ante las quejas del merengue por el penal no efectuado, le respondió citando un cotejo de la temporada anterior. “¿Vos te vas a quejar después de la Liga del año pasado? Tiene tela, chaval”, indicó. El español no tardó en replicar. “Es que si no, no la ganáis. O la perdemos nosotros o no la ganáis”, afirmó. “¿Y cómo la ganásteis vosotros?”, insistió el ‘pistolero’.

El resultado del partido fue un empate con goles de Suarez y Benzema. Con este marcador, Atlético de Madrid se mantiene como único líder en la tabla de posiciones con un encuentro más a disputar, mientras que el Real Madrid ocupa el tercer lugar. El FC Barcelona se encuentra en el segundo puesto.

Karim Benzema afirma que LaLiga no ha terminado

El ‘9′ del Real Madrid, Karim Benzema, destacó que LaLiga Santander “no está terminada” para ellos gracias al gol del empate que anotó en el minuto 86 frente al Atlético de Madrid (1-1) y que los deja a cinco puntos de su rival de turno, aunque con un partido más.

“Estoy enfadado porque dos minutos antes podría haber marcado y no lo he hecho porque Oblak hizo dos buenas paradas. Contento con el resultado. Nada está terminado para nosotros”, dijo el francés en conversación con Movistar+ tras el partido.

“Significa que no ha terminado nada de LaLiga y podemos tener, como siempre, el torneo en nuestra cabeza”, continuó el popular ‘Gato’, quien este domingo marcó su sexto gol en los 36 derbis madrileños que ha jugado.