Lucho Gálvez sobre Chemo en César Vallejo: “Que se quede hasta que se aburra”

La César Vallejo apunta alto en la Liga 1 2021. Tras su corta participación a nivel internacional, los poetas apuestan todo a nivel local y, de la mano de Chemo del Solar, quieren salir campeones. Lucho Gálvez, gerente deportivo de la institución norteña, cuenta cómo se ha trabajado para formar un buen plantel y los planes a futuro.

¿Cuál es la reflexión luego de la eliminación en Copa Libertadores?

Esperábamos poder pasar de fase y mucho más después del partido en Lima porque fuimos claros dominadores de partido, impusimos nuestro estilo, estábamos positivos de ir allá y sacar el resultado. En el transcurso de esos días se lesionaron Vélez, Figuera y Ramos, tres titulares importantísimos para Chemo. Se notó la ausencia, somos un plantel corto.

Esto tiene que ver con la falta de amistosos. No es una excusa, pero sí hubieron cosas que mermaron un poco el poder haber llegado con mejor ritmo a un torneo internacional. La Libertadores no te perdona. Yo creo que mejor preparados habríamos pasado la fase. Pero no hay que lamentarse porque ya vamos a iniciar la Liga 1.

No se pudo hacer una pretemporada con todas las letras.

Con esta pandemia que nos queja a todos ha sido difícil entrenar como normalmente se hace. Para los amistosos intentamos obtener las autorizaciones por todos los medios, pero fue imposible. Con las justas nos dieron permiso para jugar en Lima. Es parte de lo que estamos viviendo.

¿El análisis es que lograron competir?

Sí. No hay dudas. Acá en Lima por el penal íbamos 1-0 y quizá habría sido otra la historia.

¿Existió alguna posibilidad de que Farfán esté en Vallejo?

No, eso fue por la amistad que tiene con Richard Acuña. Todos los años se habla de Cueva y Farfán. El día que él quiera jugar en Perú, se le hará una oferta formal, por ahora creo que no jugará aquí. Solo fueron especulaciones.

¿Influye mucho que la gente piense que el equipo tiene ‘plata como cancha’?

El club se maneja con un presupuesto que tiene asignado. Nosotros somos un área de negocio de la universidad. Tal vez hay otros clubes que pagan más que la Vallejo, pero nosotros aparte de un buen sueldo, intentamos dar todas las comodidades para que hagan bien su trabajo. Campos de trabajo, concentraciones, viajar dos días antes, esos son gastos que la gente no ve, pero la universidad cumple. No tiene nada que ver con lo que es el equipo de fútbol.

¿Tienen uno de los planteles más caros del campeonato?

No lo sé. No sé cuánto pagarán los otros equipos. Lo que sí hemos intentado es mantener la base del año pasado. Solo se fueron cuatro. Ese esfuerzo económico ha sido para retener a los jugadores que Chemo pidió. Jairo Vélez, Renzo Garcés, Frank Ysique, la mayoría han renovado por dos o tres años.

Eso no es algo que se suele ver en el fútbol peruano, la mayoría contrata por un año.

Es cierto. Esto es planificación. Varios de los que están ahora vienen desde segunda. Desde el 2018 hay una base y año a año vamos incorporando más. Este año no hemos movido casi nada, solo vinieron cinco futbolistas. Bajo eso, vamos alargando los contratos.

César Vallejo jugó la Fase 1 de la Copa Libertadores 2021. Foto: Twitter

¿Esta versión es más cara?

No, la verdad que es casi el mismo presupuesto. Tuvimos un ingreso fuerte por la clasificación a la Copa Libertadores, pero hemos decidido destinarlo para las divisiones menores en un plan que tenemos. Ahora están los hermanos Hernández y hemos reestructurado menores con un nuevo grupo de trabajo. Queremos apostar por los talentos de Trujillo.

¿Cómo se manejan las divisiones menores y a futuro cuánta es la influencia que deben tener en el plantel?

El caso de Morillo por ejemplo, le fue muy bien, está en los ojos de la selección por sus actuaciones y nivel. Queremos más Rabines, Cedrón, Flores, chicos formados. Es un trabajo que lo vamos a ver a largo plazo, pero hay que comenzar. Hay que plantar los cimientos para los próximos años.

¿Existe un plan para vender al extranjero?

Por Morillo hubieron sondeos de Estados Unidos. Como le dije a él, fue la revelación, pero este año debe consolidarse. Es una etapa que se debe pasar. Sabemos que no es fácil exportar desde el mercado peruano, pero es nuestro objetivo. Tal vez uno o dos.

Me hablabas de los jugadores que se fueron. ¿Qué pasó con Raziel García?

Fue una decisión técnica de Chemo. Tuvimos una reunión con él, Chemo le dio sus puntos de vista y él seguramente también tenía muchas más ofertas. Como en el 2018 cuando se le llamó, ahora también creemos que esa es la manera. Así es con todos los jugadores con los que ya no van a continuar: se lo decimos.

Raziel García se fue a Cienciano.

¿Cómo fue la negociación por Millán? De un día para el otro estuvo todo arreglado con UCV.

Sabíamos que no iba a continuar en la ‘U’ y, cuando nació ese interés de nuestro lado, él obviamente gustoso y bajo el visto bueno de Chemo, se realizó. Cuando las dos partes ponen de sí, las negociaciones no se demoran tanto.

Considerando que tienen a Mena, Millán, Ramos, Cedrón, entre otros jugadores y un buen técnico como Chemo, ¿Qué es lo mínimo que esperan este temporada?

Queremos campeonar y eso lo tienen claro todos los futbolistas. El año pasado nos quedamos cerca a jugar la final, solo un punto. Queda ese bicho ahí. Nos conviene jugar en Lima. No es lo mismo ir a Juliaca que jugar en el Monumental contra Binacional. Tenemos esa ventaja y ahí podemos llegar lo más lejos posible. Tenemos que ser campeones nacionales.

¿Para cuántos años es el proyecto con Chemo?

Él firmó por 2021 y 2022, pero eso es en papeles. Si fuera por nosotros que se quede todo el tiempo posible. Los hinchas lo quieren. Haber ascendido con el equipo, ese sentimiento es bonito y año a año vamos cumpliendo los objetivos, que se quede hasta que se aburra.

'Chemo' disputará la Liga 1 con César Vallejo. Foto: Grupo La República

Es muy sano escuchar estas palabras porque en el fútbol peruano a veces un mal resultado significa que el técnico es el culpable de todo y hay que cambiar el rumbo

Lamentablemente hay esos casos, pero en Vallejo confiamos plenamente en Chemo. Somos conscientes de lo que hace día a día. Al final todo se decide en la cancha. Estamos confiados en lo que viene, cumplimos 25 años, así que el campeonato nacional será la cereza del pastel.

