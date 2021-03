Barcelona: Laporta asegura que Messi podrá ganar Champions con él

Joan Laporta, nuevo presidente del FC Barcelona, confirmó este lunes que fue felicitado por varios jugadores del primer equipo, entre ellos Lionel Messi, quien acaba contrato a finales de julio de este año. Durante la campaña, Laporta aseguró que iba a hacer de todo para que el argentino se quedase en el club . Ahora que ganó las elecciones presidenciales, señaló que pronto tendrán “una conversación tranquila”.

“Sí, me han felicitado algunos jugadores ¿Quién? Pues por ejemplo Leo Messi, Gerard Piqué, Jordi Alba... creo que es normal”, señaló en entrevista con El Món de RAC1. Para el nuevo presidente del FC Barcelona, ver al ’10′ azulgrana ejercer su derecho a voto ha sido la imagen de la jornada electoral.

“Es una imagen buena para el Barça y para él. Pone de manifiesto que somos más que un club, fue una de las mejores imágenes del día. Messi quiere al Barça y lo de ayer fue una prueba más”, señaló Laporta, quien añadió que “estoy convencido que Lionel Messi se va a quedar”.

En esa misma línea, agregó que pronto se reunirá con el capitán azulgrana, una vez que se realice la auditoría respectiva dentro del club. “Haremos lo mejor para el Barça y para Leo. Él me dio ánimos y me felicitó. Cuando tenga el resultado de la auditoría podremos hacerle una propuesta atractiva a nivel deportivo. Podrá volver a ganar Champions. Estoy convencido de que se adaptará al tema económico porque no se guía por el dinero”.

Escucha aquí la entrevista

