Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO: minuto a minuto del derbi de LaLiga

¿Dónde y cómo ver el Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga Santander?

Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO por DirecTV Sports: hora del derbi por LaLiga

Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO se enfrentan este domingo 7 de marzo a las 10.15 a. m. (hora peruana) en el Estadio Wanda Metropolitano por la jornada 26 de LaLiga Santander. El minuto a minuto y todos los detalles sobre el derbi madrileño podrás verlo por la señal de Tarjeta Roja. En el caso de la transmisión por TV, será vía DIRECTV Sports y ONLINE a través de La República Deportes.

Atlético Madrid tendrá que aprovechar su localía para mantenerse en el primer lugar de la tabla de la liga española. Un triunfo ante el Real Madrid significaría dejar al conjunto merengue fuera de carrera por el título.

En la primera rueda de LaLiga Santander, el Real Madrid se impuso 2-0 Atlético Madrid. Foto: Óscar del Pozo/AFP

El DT colchonero, Diego Simeone, sabe que su equipo no viene en buen momento, ya que en los últimos nueve partidos ha recibido 11 goles. Asimismo, su goleador Luis Suárez no marca desde hace cuatro fechas. El entrenador del Atlético Madrid aún tiene para ocupar dos puestos en el once. Los nombres que se barajan son los de Correa, Joao Félix, Lemar y Saúl Ñíguez.

Mientras tanto, el Real Madrid está obligado a conseguir una victoria en su visita al Wanda Metropolitano para mantenerse con vida en LaLiga Santander. En la anterior fecha, el cuadro merengue empató de local ante Real Sociedad, resultado que provocó que quedará relegado al tercer lugar de la tabla por parte del FC Barcelona.

Asimismo, Zinedine Zidane también tendrá problemas para armar su once titular, ya que aún tiene jugadores lesionados como Dani Carvajal, Sergio Ramos, Mariano Díaz y Eden Hazard. La buena noticia para el entrenador es que podrá contar con Karim Benzema, quien ya superó sus molestias físicas.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs. Real Madrid?

Costa Rica: 10.30 a. m.

México: 10.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Perú: 11.30 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 11.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

Inglaterra: 4.30 p. m.

España: 5.30 p. m.

¿Qué canal transmite Atlético Madrid vs. Real Madrid?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España: Mitele Plus, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Movistar Laliga 1

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

Alineación del Atlético de Madrid

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Lemar, Koke, Llorente, Carrasco; Correa y Luis Suárez.

DT. Diego Simeone.

Alineación confirmada del Atlético de Madrid frente al Real Madrid. Foto: Atlético de Madrid

Alineación del Real Madrid

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinicius y Benzema.

DT. Zinedine Zidane.

Once del Real Madrid para enfrentar al Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano. Foto: Twitter @realmadrid

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: historial de partidos

El Atlético Madrid y Real Madrid se han enfrentado 288 veces en partidos oficiales, de los cuales el saldo favorable para los merengues han sido 148 victorias contra 72 victorias de los colchoneros. Empataron en 68 duelos.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO ONLINE GRATIS?

En Latinoamérica, esta edición de LaLiga Santander irá en directo por DIRECTV. También podrás disfrutar el Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO por Tarjeta Roja, una plataforma que te permite mirar distintos partidos de fútbol en tiempo real y gratis. Conoce aquí cómo acceder a ella.

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO en Tarjeta Roja?

Para mirar el partido por Tarjeta Roja EN VIVO, escribe el nombre de la plataforma en el buscador y pulsa el primer enlace que aparezca. En la lista de partidos que verás al inicio, busca el Atlético Madrid vs. Real Madrid. Al hacer clic allí, surgirán varios links para ver el compromiso, elige cualquiera de ellos.

¿Cómo ver Tarjeta Roja ONLINE por internet gratis?

Si deseas mirar partidos vía Tarjeta Roja por internet gratis, solo debes entrar a la plataforma desde un dispositivo inteligente, digitar su nombre en el buscador y darle clic al primer enlace.

Una vez allí, escoge el encuentro que deseas ver y el enlace desde el cual quieres hacerlo. Así, podrás disfrutar cualquier partido de forma gratuita.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.