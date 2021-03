Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, remarcó este domingo, tras el 1-1 contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, que su equipo está “vivo” y va a “seguir peleando” por ganar LaLiga Santander. Karim Benzema anotó el gol que da opciones al conjunto blanco de no alejarse de la pelea por el título.

”La primera parte se la han llevado ellos y la segunda nosotros. Yo creo que es merecido más o menos, incluso al final teniendo ocasiones nosotros. Se podía recuperar más. Al final, lo bueno y lo más importante para nosotros era hacer otra segunda parte y cambiar el partido. Y es lo que hicimos. Es un punto, estamos vivos y vamos a seguir peleando”, expresó en la rueda de prensa.

¿Aún puede ganar la Liga el Real Madrid? “ Nuestro objetivo es este. Seguir. Sabemos que queda mucha Liga, muchos puntos en juego y vamos a pelear hasta el final . Y siempre las cosas pueden cambiar. Estamos haciendo las cosas bien, sabemos que podemos mejorar y es lo que vamos a hacer”, respondió el técnico.

Zidane destacó a su plantel

El entrenador francés valoró la actitud de sus jugadores para buscar la igualdad en la segunda parte, luego de verse superado en la primera mitad. ”Al final, lo más importante para nosotros hoy es hacer una segunda parte diferente, porque la primera no ha sido muy buena. Estoy orgulloso de todos mis jugadores porque estamos en el mismo barco y vamos a pelear todos hasta el final”, agregó.

Finalmente, Zidane evitó opinar sobre el presunto penal que no cobró el árbitro Hernández Hernández tras una mano de Felipe Monteiro en área del Atlético. “Como siempre, no me voy a meter. Sabemos que es una labor difícil también. El árbitro ha tomado la decisión de ver la jugada y luego ha decidido. Tenemos que respetar la decisión y ya está”, contestó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.