Real Madrid y Atlético de Madrid volvieron a dar un espectáculo en una nueva edición del derbi madrileño por LaLiga Santander. A pesar de que ninguno se llevó la victoria, dejaron buenas sensaciones.

Rebeldía no es desesperación

A diferencia del partido de ida, el ‘Cholo’ Simeone no salió a especular. La presión e intensidad llevaron a que los primeros minutos de los colchoneros sean una lucha constante.

La presión que mantuvo el Atlético de Madrid durante la mayor parte del partido hizo que el último pase del Real Madrid no sea efectivo. A partir de la intercepción de pelotas, comenzaron a encontrar espacios.

Los merengues confundieron rebeldía con desesperación. En su intención por robar los balones más altos, comenzaron a perder balones en la mitad del campo. Los de Simeone estuvieron en más de una ocasión con superioridad en los contragolpes. Ferreira Carrasco fue el gran artífice de los ataques en el complemento.

Arqueros protagonistas

El belga Courtois le sacó dos pelotas claves a su compatriota. Del otro lado, Oblak no fue menos y con una doble atajada salvó lo que pudo ser un empate tempranero por parte del francés Benzema. Ambos goleros decidieron el partido.

Efectividad en cambios

Los cambios de Simeone no fueron efectivos. En su mejor momento, Carrasco salió para dar entrada a Joao Felix, quien más allá de su talento no aportó en el juego. Ángel Correa salió del campo para que ingrese Kondogbia en el minuto 82 a pesar de que no había tenido grandes movimientos en el complemento.

En el otro lado de los banquillos, Zinedine Zidane hizo entrar a Vinicius y Valverde, quienes aportaron con explosión y profundidad. La presencia del brasilero obligó a que Marcos Llorente retroceda.

El uruguayo Valverde estableció el mediocampo y permitió que Casemiro se libere para subir, lo cual favoreció enormemente a que Benzema pueda encontrar a un compañero, ya que Modric y Kroos estuvieron alejados durante el partido.

En palabras del periodista Álvaro Palomino, la presencia del medular brasilero fue clave para que Benzema encuentre el empate. ‘Case’ aporta en la defensa, medio y ataque. Sus goles, asistencias y llegadas dieron libertad y empuje a los merengues.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín La República Deportes y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.