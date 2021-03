Atlético Madrid vs Real Madrid: Suárez y Vásquez protagonizan tenso momento

Al finalizar los primeros 45 minutos en el Wanda Metropolitano, los jugadores del Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrascaron en una discusión que, felizmente, no llegó a mayores. Los grandes protagonistas de esto fueron Luis Suárez y Lucas Vázquez, quienes se increparon por una jugada en particular de brasileño. Las imágenes muestran a ambos futbolistas reclamarse mientras se dirigían a los túneles, cuando aparecieron sus demás compañeros. Finalmente esto no llegó a mayores.

Los dos equipos más importantes de la capital española se vienen enfrentando en el Estadio Wanda Metropolitano por la jornada 26 de LaLiga Santander.

Los colchoneros llegan a este encuentro siendo los únicos punteros de LaLiga con 58 unidades, mientras que los merengues marchan en la tercera casilla con 53 unidades. Desde el pitazo inicial, fueron los dirigidos del ‘Cholo’ Simeone quienes se hicieron con el control del partido. Así fue como abrieron el marcador a los 15 minutos.

Marcos Llorente cogió el balón en medio campo y envió un pase en profundidad para que Luis Suárez pique al vacío. El uruguayo controló el esférico, miró dos veces a Courtois y definió con ‘tres dedos’ para poner el 1-0. Tras esta jugada, se instaló la polémica en el Wanda porque el balón le cayó en la mano de Felipe. Sin embargo, tras revisar las imágenes con el VAR, el árbitro no pitó penal en contra del Atlético de Madrid.

