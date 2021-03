Atlético Madrid vs Real Madrid: Luis Suárez declaró en la previa del derbi

Dentro del mundo fútbol hay partidos que son más importantes que otros o que atraen la mirada de millones de personas. Esos son los clásicos. Por ejemplo, esta mañana se enfrentarán Atlético de Madrid vs. Real Madrid, los dos equipos más grandes de la capital española. Un encuentro que ningún jugador quiere perderse y eso lo sabe muy bien el atacante colchonero, Luis Suárez .

“Los partidos contra el Real Madrid son especiales porque es un partido que uno siempre quiere jugar y demostrar lo que uno vale”, empezó declarando el ‘Pistolero’ en la previa del derbi. “Mucha gente nos cataloga si es que rinden en esa clase de partidos”, añadió en conversación con Mundo Deportivo.

El atacante señaló que tienen la oportunidad perfecta de continuar en lo más alto del torneo liguero. “Tenemos la revancha del partido de la ida y vamos a demostrar que queremos seguir arriba en LaLiga. Son esos partidos que el rival te exige muchísimo”.

Luis Suárez también se refirió a la nueva normalidad que están viviendo a causa de la COVID-19. “Estamos viviendo una realidad que no es común dentro del fútbol, el día a día. No tener la posibilidad de venir una hora antes, hablar con los compañeros, no puedes convivir, no puedes conocerte fuera del campo, tenemos que adaptarnos”, señaló el delantero que ha marcado 16 goles en LaLiga Santander 2020/21.

Atlético Madrid vs. Real Madrid

El derbi español se llevará a cabo esta mañana (10.15 a. m.) en el Wanda Metropolitano. Los colchoneros, líderes con 58 puntos, aspiran a conseguir una victoria y alejarse de sus perseguidores; mientras que los merengues, terceros con 53, necesitan los tres puntos si quieren seguir en la pelea por LaLiga. Todas las incidencias del Atlético Madrid vs. Real Madrid podrás seguirlas en La República Deportes.

