Zambrano es criticado por Mariano Closs: “Gareca debe estar preocupado”

Pese a que los resultados no son negativos, el funcionamiento del once de Boca Juniors no deja conformes a los hinchas ni a la prensa argentina, pues esta semana Mariano Closs descargó su desacuerdo por el desempeño de los dirigidos por Miguel Ángel Russo.

Y Carlos Zambrano no se libró de los cuestionamientos del comentarista de ESPN, quien aseguró que el defensa peruano genera inseguridad en zaga del club xeneize; incluso señaló que Ricardo Gareca estaría intranquilo.

“El ‘Flaco’ Gareca debe estar preocupado con este Zambrano, porque de 2 (central por derecha) no juega bien que es su puesto y de 6 (central por izquierda) mucho menos” , enfatizó Mariano Closs en su programa deportivo.

Pero no fue todo, pues la crítica fue para todo el equipo y manifestó que los problemas se están causando desde las decisiones que el entrenador de Boca Juniors toma: “Russo inventando la posición de Capaldo, porque ahora hay que hacer foja cero”.

Finalmente se dirigió hacia Miguel Ángel Russo y la seria conversación que el plantel del cuadro argentino, incluido Carlos Zambrano, deben tener para evitar que los desempeños bajos terminen.

“Juega bien o desnivela, pero no termina bien y eso paso justamente contra Claypole. Yo creo que es un momento de preocupación y hay que preguntarles a los jugadores de Boca si hay ‘feeling’ con Russo”, sentenció Closs.

