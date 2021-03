Real Madrid y Atlético Madrid se enfrentarán este domingo 7 de marzo en el Estadio Wanda Metropolitano por la jornada 26 de LaLiga Santander. Esta será la primera edición del derbi madrileño del 2021; en la ida, disputada a mediados de diciembre pasado, el elenco blanco se quedó con la victoria tras ganar por lo mínimo (1-0).

Luis Suárez será uno de los personajes a seguir y apunta a ser una de los protagonistas del ansiado encuentro, el cual tiene más de cien años de historia. El delantero uruguayo es el segundo máximo goleador del fútbol español con 16 tantos , tres menos que Lionel Messi, el actual pichichi del certamen.

Luis Suárez es el goleador del Atlético Madrid en la presente temporada 2020-21. Foto: AFP

El ‘Pistolero’ ha renacido esta temporada con los colchoneros y el cuadro merengue es uno de sus víctimas preferidas, debido a que le ha convertido en once ocasiones, todos ellos como futbolista del Barcelona. Es el segundo equipo al que más ha marcado el charrúa; solo el Valencia está por encima con un gol más.

Del mismo modo, Luis Suárez es el segundo goleador históricos de los clásicos entre Barcelona y Madrid; solo Messi le gana con 16 dianas conseguidas. Por dicha razón, desea continuar con esa racha, pero ahora con la camiseta del Atleti, que marcha en la cima de LaLiga y que un triunfo los acercaría un poco más al título doméstico.

Luis Suárez es, actualmente, goleador de LaLiga Santander con el Atlético Madrid. Foto: AFP

Por otro lado, el atacante de 34 años no la está pasando bien en este mes de febrero, ya que no anota hace cinco partidos; en cuatro de ellos jugó los noventa minutos.

Además, hay otro dato que no le gustará a los hinchas rojiblancos: Suárez no consiguió marcar en las últimas dos veces que jugó ante Real Madrid, pero desde su llegada a territorio español no ha pasado más de tres partidos sin marcar al elenco merengue., por lo que todo indicaría que este domingo podría acabar con esa sequía.

