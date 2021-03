Familia de Daniel Peredo inició proceso de reconocimiento de derechos laborales

El 19 de febrero se cumplieron tres años del sensible fallecimiento del recordado periodista deportivo, Daniel Peredo, quien con su voz cautivó a millones de peruanos. En medio de los mensajes por parte de sus compañeros recordando su partida, Milagros Llamosas reveló que inició un proceso de reconocimiento de derechos laborales en contra de Telefónica y Media Networks .

En conversación exclusiva con La República, la viuda del reconocido narrador señaló que se vio obligada a presentar esta demanda judicial porque no obtuvo una respuesta por parte de la empresa en la cual trabajó su esposo durante 15 años. Llamosas reconoció que se asesoró durante mucho tiempo para llevar a cabo esta acción en contra de Media Networks. Además, se mostró confiada en que la justicia peruana fallará a su favor y que tanto ella como sus hijas podrán tener el futuro que tanto deseó Daniel Peredo.

“Abandonaron a Daniel Peredo, quien dio el alma”

“Me vi obligada a presentar una demanda judicial al no tener respuestas por los derechos laborales tras su muerte. Daniel no estaba en planilla y cuando falleció, todos los beneficios que deberíamos haber tenido nunca se dieron, no hubo una posibilidad de que Media Networks asumiera los gastos a pesar de que estuvo (trabajando ahí) 15 años″, lamentó Milagros Llamosas.

Dicho esto, Llamosas expresó que se acercó a las instalaciones de Media Networks, quienes le indicaron que “Daniel Peredo no es un trabajador para ellos”. Ante esta escueta respuesta, expresó que la única solución que le quedó fue asesorarse para tomar las respectivas medidas. “Me vi obligada o arrinconada a tomar medidas legales. Ha pasado un tiempo prudente y no he tenido respuesta de ellos”, añadió.

En esa misma línea, la viuda del recordado periodista denunció que siguen “explotando la imagen de su esposo hasta ahora”. “¿Pueden seguir usando sus imágenes y su voz sin reconocer sus derechos? Hay tema ético, no deberían hacerlo. Es un tema laboral, uso y explotación que han generado sobre mi esposo”, remarcó.

Al ser consultada sobre el porqué recién está actuando y no en anteriores años, Llamosas confesó que “cuando le pasa algo así a una familia, uno no tiene la fortaleza para hacerlo”. “Han pasado tres años y recién me encuentro con la capacidad de luchar por los derechos que merecen mis hijas. Ellas necesitan continuar estudiando, merecen la vida que Daniel quiso para ellas, es por ellas que hago todo esto”, sostuvo.

Llamosas dejó en claro que Media Networks la obligó a llegar a esta situación. Si bien siguieron con un discurso positivo al principio, se desentendieron totalmente y espera que un juez reconozca el trabajo que realizó Peredo en la mencionada empresa. Además, dijo que confía en que la justicia peruana fallará a su favor. “Ellos sí se benefician en sus plataformas y le dan la espalda a su familia, no lo reconocen como su trabajador. Ningún juez del Perú puede negar que él dejó el alma por Media Networks y confío en que que se va pagar todo lo que merecía, vacaciones no pagadas, una pensión, CTS, entre otras cosas”, añadió.

Finalmente, señaló que este lunes 8 de marzo habrá una citación judicial entre los representantes de Media Networks y la Asociación Daniel Peredo, en la que Milagros Llamosas es vocera. “ Abandonaron a Daniel Peredo quien dio el alma. Indudablemente, hubo una relación laboral con ellos y nos privaron de todos los derechos laborales. He tenido que invertir y asesorarme para que alguien me defienda. Si ellos no responden, vamos a seguir con la demanda”.

“La familia de Daniel rechazó la alternativa que planteamos”

En un comunicado oficial enviado a La República , la mencionada empresa sostuvo que “Daniel fue parte importante de la historia de las señales deportivas producidas por Media Networks y siempre le tendrán cariño, admiración y respeto”.

Por otro lado, señalaron que las relaciones entre Media Networks y sus conductores de televisión “son de prestación de servicios para cumplir con tareas específicas, no cumplen una jornada laboral, no tienen dedicación ni relación de exclusividad y, por ello, pueden prestar servicios a otros medios de comunicación, o realizar otras actividades profesionales”.

En dicha misiva revelaron que esta fue la relación que mantuvieron con Daniel Peredo durante todo este tiempo. “Fue conductor y narrador en distintos programas y transmisiones de carácter deportivo en Media Networks, y además ejerció el periodismo en otros medios de comunicación”.

Finalmente, aseveraron que acompañaron a la familia de Daniel Peredo en los momentos más difíciles y que buscaron la mejor manera de apoyarlos. Asimismo, sostuvieron que en un principio plantearon algunas soluciones que fueron rechazadas por la propia Milagros Llamosas.

“Lamentablemente, la familia de Daniel y sus asesores legales rechazaron las alternativas que le planteamos y optaron por reclamar pagos por derechos laborales que no corresponden. Lamentamos esta situación y esperamos pueda superarse, especialmente por el cariño, admiración y respeto que hemos tenido y tendremos siempre hacia Daniel”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.