Valencia vs. Villarreal EN VIVO vía DIRECTV Sports hoy viernes 5 de marzo en el Estadio de Mestalla por LaLiga Satander. El cotejo pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DIRECTV Sports y Movistar+, mientras que La República Deportes te traerá el minuto a minuto de manera ONLINE GRATIS.

El Valencia y el Villarreal se medirán este viernes en Mestalla. El primero, respectivamente, buscará dejar atrás el fantasma del descenso mientras que los visitantes pelearán por no caer de la lucha por los puestos europeos.

El equipo de Javi Gracia afronta este duelo de la vigésima sexta jornada de LaLiga con la esperanza de estirar su buena racha en Mestalla, donde lleva cuatro choques invicto y ha ganado sus dos últimos encuentros manteniendo la portería a cero.

Pero el Valencia también llega a esta cita tras sufrir una nueva decepción como visitante. En su último partido cayó por 3-0 en el campo del Getafe con una imagen tan mala como la que dio en el campo del Real Madrid un par de jornadas antes.

Con información de EFE.

Valencia vs. Villarreal: ficha del partido

Partido Valencia vs. Villarreal ¿Cuándo juegan? Hoy viernes 5 de marzo ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio de Mestalla ¿En qué canal? DIRECTV Sports y Movistar+

Valencia vs. Villarreal: ¿a qué hora juegan?

Costa Rica: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Valencia vs. Villarreal?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España: Movistar LaLiga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Mitele Plus, Movistar Laliga 1

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

¿Qué número es DIRECTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 683 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 683 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 683 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 683 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 683 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 683 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

SimpleTV: canal 111 (SD), canal 610 (SD/HD), canal 1610 (HD)

¿Cómo ver DIRECTV Play?

Debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Play o ingresa a ella desde tu computador, y listo. Ya puedes disfrutar los canales de tu plan: HBO GO, FOX APP, TNT GO, Space GO, DIRECTV Sports, ESPN Play.

¿Cómo ver DIRECTV GO?

Desde tu televisor ingresa a la Google App Store. Ve a la opción de búsqueda y escribe DIRECTV GO. Selecciona la opción descargar e instálalo. Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Dónde ver Valencia vs. Villarreal ONLINE GRATIS?

Para seguir el cotejo entre Valencia vs. Villarreal de manera ONLINE GRATIS deberás conectarte a La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto, así como todas las incidencias y el mejor resumen de LaLiga Santander.

