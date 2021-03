En un extenso video que publicó en sus redes sociales, Sofia Mulanovich contestó a la Federación de Tabla (FENTA) luego que desestimaran su reclamo por no estar incluida entre los clasificados al próximo Mundial ISA 2021.

Con notable desazón, la deportista de 37 años realizó su descargo mostrando sus argumentos en orden cronológico para que sea considerada en el certamen de surf que está próximo a realizarse en El Salvador.

“La verdad de mi caso con la FENTA. En un Perú donde los valores y la moral son cada vez mas frágiles, donde la corrupción nos invade, quiero que mi legado sean no solo mis títulos y medallas, sino que quiero que las nuevas generaciones vean en mí a una mujer luchadora, con valores, principios y honestidad. Que se mantuvo firme en sus convicciones y que se enfrento a la injusticia y que nunca falto a la verdad. Gracias a todos por el apoyo, aquí va la verdad que es lo que se merecen”, publicó en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Sofia Mulanovich aseguró que no hay razones para ser excluida de los cupos directos a la competencia, ya que antes debe acudir a una preselección a la que no está dispuesta a recorrer ya que considera que no lo merece.

“¿Qué federación hace un comentario así sobre un deportista que le ha dado tantos logros? Este comentario recomendándome que me retire fue un comentario antideportivo, faltándome el respeto como deportista y como persona”, expresó en el video en el que se le ve sosteniendo una serie de documentos.

