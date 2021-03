La jornada 26 de la Serie A se llevará a cabo entre el 6 y 8 de marzo con encuentros más que atractivos. El líder Inter de Milan buscará ampliar su ventaja con su más cercano perseguidor, AC Milan. Por otro lado, la Juventus de Cristiano Ronaldo buscará los tres puntos para seguir en los puestos de Champions League, mientras que el Benevento de Gianluca Lapadula luchará por no caer en la zona de descenso.

Este sábado 6 de marzo habrá tres encuentros, el Spezia vs. Benevento (9.00 a. m.) en el Stadio Alberto Picco; Udinese vs. Sassuolo (12.00 p. m.) en el Dacia Arena y finalmente Juventus vs. Lazio (2.45 p. m.) en el Allianz Stadium. El conjunto de Lapadula, ubicado en la casilla 16 con 25 puntos, necesita la victoria con urgencia para zafar de los puestos de descenso.

Roma vs. Genoa (6.30 a. m.) abren la fecha del sábado en el Stadio Olimpico. Crotone vs. Torino, Fiorentina vs. Parma y Verona vs. AC Milan chocarán a las 9.00 a. m. en los estadios Ezio Scida, Artemio Franchi y Marc’Antonio Bentegodi, respectivamente. Más tarde, Sampdoria vs. Cagliari (12.00 p. m.) se verán las caras en el Luigi Ferraris y Napoli vs. Bolonia (2.45 p. m.) en el Diego Armando Maradona. El último encuentro está programado para el 8 de marzo entre Inter vs. Atalanta (2.45 p. m.).

Serie A: programación de la fecha 26

Fecha Horario Partido Estadio 06/03/21 9.00 a. m. Spezia vs. Benevento Alberto Picco 06/03/21 12.00 p. m. Udinese vs. Sassuolo Dacia Arena 06/03/21 2.45 p. m. Juventus vs. Lazio Allianz Stadium 07/03/21 6.30 a. m. Roma vs. Genoa Olimpico 07/03/21 9.00 a. m. Crotone vs. Torino Ezio Scida 07/03/21 9.00 a. m. Fiorentina vs. Parma Artemio Franchi 07/03/21 9.00 a. m. Verona vs. AC Milan Marc’Antonio Bentegodi 07/03/21 12.00 p. m. Sampdoria vs. Cagliari Luigi Ferraris 07/03/21 2.45 p. m. Napoli vs. Bolonia Diego Armando Maradona 08/03/21 2.45 p. m. Inter vs. Atalanta Giuseppe Meazza

Serie A: tabla de posiciones

Tabla de posiciones acumulada de la Serie A. Foto: Flashcore

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.