Renato Tapia sobre Casemiro: Nos parecemos mucho, me halaga que me comparen

Pese a jugar por primera vez en un torneo ‘top’ como LaLiga Santander de España, Renato Tapia viene siendo elogiado cada fin de semana por sus compañeros y prensa extranjera. Se ha convertido en el jugador con más minutos disputados en el Celta de Vigo en el torneo español y ha formado parte, en más de una oportunidad, del once ideal liguero.

Su buen rendimiento con el cuadro gallego ha hecho que Renato Tapia sea comparado con grandes jugadores de LaLiga, como por ejemplo Carlos Casemiro, volante del Real Madrid . Ante esta comparativa, el ‘Cabezón’ se mostró halagado y reveló no sentirse incómodo cuando se habla de quién es mejor.

“¿Me incomoda que me comparen? No, es uno de los mejores volantes centrales del mundo. Que me comparen con él me halaga mucho. Por números nos parecemos mucho, por características también. Estoy contento de que se me compare como él”, expresó el mediocampista de la selección peruana en conversación con Fútbol como cancha.

Tapia también se refirió a las posibilidades de dejar el Celta de Vigo por otro equipo en la próxima temporada. “No vivo pensando si me voy o no, estoy muy feliz en Vigo. Irme sí es un paso hacia adelante, no lo puedo negar, pero no me quita el sueño pensar que me puedo ir. Estoy contento aquí, lo que venga después, ya se verá”, añadió.

Por otro lado, habló sobre su suspensión por acumulación de amarillas. “Hay momentos donde hay que matar las jugadas, cortar, y estoy más propenso a recibir la amarilla. Me tendría que regular un poco, pero es difícil. Es un tema de jugar un poco desprotegido”, culminó.

Renato Tapia no estará presente este domingo ante Huesca por la fecha 26 de LaLiga Santander.

