Partidos de HOY 5 de marzo de 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de México, Colombia, Uruguay, Argentina, Ecuador, España, Alemania, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy 5 de marzo de 2021

En esta jornada del viernes 5 de marzo de 2021, los partidos más interesantes son los encuentros entre Schalke vs Mainz 05 y Newell’s Old Boys vs Independiente. Sigue cada uno de estos partidos a través de La República Deportes.

Partidos de hoy: La Liga

15:00 Valencia vs Villarreal

Partidos de hoy: Bundesliga

14:30 Schalke 04 vs Mainz 05

Partidos de hoy: Primeira Liga de Portugal

13:30 Paços de Ferreira vs Nacional

15:45 Sporting CP vs Santa Clara

Partidos de hoy: Copa de Francia

15:00 Aubagne vs Toulouse

15:00 Beauvais vs Boulogn

Partidos de hoy: Superliga Argentina

17:15 Newell’s Old Boys vs Independiente

19:30 Central Córdoba SdE vs Banfield

Partidos de hoy: Primera A Colombia

18:00 Medellín vs La Equidad

20:00 Junior vs Atlético Bucaramanga

Partidos de hoy: Primera A Ecuador

19:00 Independiente del Valle vs Mushuc Run

Partidos de hoy: Primera División Paraguay

16:15 River Plate vs Guaireña

18:30 12 de Octubre vs Libertad

Partidos de hoy: Primera División Uruguay

18:00 Wanderers vs Torque

Partidos de hoy: Bundesliga 2 Alemania

12:30 Paderborn vs Darmstadt 98

12:30 Würzburger Kickers vs Heidenheim

Partidos de hoy: Liga MX

20:30 Atlético San Luis vs Toluca

22:30 Puebla vs Tigres UANL

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 5 de marzo de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy viernes 5 de marzo de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.