Eliminatorias en el limbo por la COVID-19

A veinte días de iniciarse la fecha doble de Eliminatorias, el coronavirus continúa siendo el principal rival a vencer por las selecciones Sudamericanas. Y es que la realización de estos partidos está en el limbo ante las restricciones sanitarias.

Las medidas que vienen rigiendo en Inglaterra, y que ahora también tiene España, para evitar la propagación del Covid-19, establecen que los viajeros procedentes de Sudamérica deben guardar 10 días de cuarentena, decisión que ha llevado a los clubes de Europa a contemplar la posibilidad de no ceder a sus jugadores a sus respectivas selecciones.

Hecho que preocupó a las federaciones en general, pero sobre todo a Brasil y Argentina, pues cuentan con un número considerable de seleccionados que militan en el Viejo Continente, incluso habrían pedido que se postergara la fecha doble.

Sin embargo, de acuerdo a la información publicada por Ovación de Uruguay, diario que es muy cercano a la Asociación Uruguaya de Fútbol, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, propuso como solución que las jornadas 5 y 6 de las Eliminatorias se jueguen en suelo europeo . En la alternativa planteada por el presidente de la FIFA se jugaría en sedes neutrales, siendo Bucarest, Budapest o Atenas la sede para que se disputen los partidos.

La propuesta no cuenta con los votos mayoritarios de los países sudamericanos, pues si bien se juega a estadio vacío, deberán renunciar, en muchos casos, a escenarios que les dan beneficios deportivos cuando compiten en calidad de local. Como es el caso de Bolivia, que tiene programado enfrentar el 25 de marzo a la selección peruana en la altura de La Paz. Para este partido Ricardo Gareca no podría contar con Renato Tapia ni con Luis Advíncula, pues ambos juegan en España y Celta de Vigo como el Rayo Vallecano no los cederían.

Cabe indicar que hace unos días el director de desarrollo de la Conmebol, Gonzalo Belloso, aclaró que la fecha doble de marzo no se suspenderá. “Se mantiene como sea, es imposible reagendar. Ya perdimos un año por la pandemia. No hay ninguna opción de volver a calendarizar partidos”, dijo. La decisión final se tomará el lunes.

La Bicolor no detiene sus trabajos

El preparador de arqueros de la selección nacional, Óscar Ibáñez, señaló que la Bicolor trabaja pensando en que sí se jugará la fecha doble de marzo. “Estamos esperando qué resuelve la FIFA y la Conmebol, nosotros seguimos trabajando como si fuéramos a jugar el 25 y el 30, esperamos tener alguna novedad lo más pronto posible. Estamos en una situación a la que no estamos acostumbrados”.

La palabra

Nolberto Solano - Asistente técnico de Perú

“No queremos que se postergue (fecha doble). Hoy en día nos da una gran satisfacción que nuestros jugadores tengan continuidad. A cualquier técnico eso lo pone feliz. Estamos preparados para todo”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.