Chris Jericho respalda al Big Show y Sting: “Fueron insultados en WWE”

All Elite Wrestling será uno de los protagonistas del fin de semana debido a que se llevará a cabo este domingo 7 de marzo el evento Revolution 2021. Chris Jericho es uno de los nombres principales que tendrá el cartel y esta semana ofreció unos duros comentarios acerca de algunos luchadores.

AEW ha sido la empresa revelación de la lucha libre desde su creación en enero del 2019, pues ha crecido progresivamente y también han contratado nombres de superestrellas conocidas. Los últimos fichajes de la compañía que rompieron el mercado fueron El Big Show y Sting, quienes estuvieron en la WWE.

El líder de The Inner Circle destacó las incorporaciones de estos dos, ya que son dos íconos de la industria y recalcó que no han sido respetados durante su etapa en WWE. “Estos son tipos que casi fueron insultados en sus carreras en WWE”, sostuvo Y2J en una entrevista para Digital Spy.

“Sting y Paul Wight definitivamente no fueron tratados con demasiado respeto en los últimos años. En All Elite Wrestling tratamos a nuestras leyendas con respeto, no hacemos bromas con ellas y la WWE es conocida por eso, ya sea Sting, Paul Wight, Tully Blanchard, Arn Anderson, Jake Roberts, Dustin Rhodes, además de Chris Jericho”, señaló.

Chris Jericho es el líder de The Inner Circle en AEW

Y agregó: “Sabemos cómo tratar a nuestros legendarios artistas con respeto y hacer que todos se vean geniales, y hacer que todos sean dignos de estar en AEW, porque, si no son dignos de estar en AEW, ¿por qué estarían allí? Todos los que están bajo contrato en AEW están diseñados para ser la mayor estrella posible”.

“Se le consideraba una estrella de WWE, uno de los cimientos de la empresa, pero en realidad no lo estaban usando”, sostuvo Jericho sobre El Big Show. También sé que es un gran mentor para algunos de nuestros muchachos más grandes que tenemos, como Lance Archer y Luchasaurus”, finalizó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.