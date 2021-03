Pedro Aquino se ha afianzado en el equipo titular del Club América en el Torneo Guard1anes de la Liga MX 2021. El mediocampista peruano anotó un golazo en el triunfo por 2-0 contra Tijuana y ya suma dos tantos con las Águilas.

Tras finalizar el encuentro, Aquino, de 25 años, habló con Fox Deportes sobre su adaptación en el América luego de su paso por León y contó las indicaciones que le da el entrenador Santiago Solari en el campo de juego.

“Uno cuando cambia de equipo, hasta que te adaptes, te cuesta un poquito. Jugar en la Ciudad de México no es igual que jugar en León. Gracias a Dios me fui adaptando muy bien por la confianza de los compañeros, cuerpo técnico y directiva, me hicieron sentir muy bien. Todo es con trabajo y dedicación a lo que te gusta hacer y así te vas adaptando poquito a poquito” dijo Aquino.

“(Solari me pide) Cubrir las espaldas de mis defensas, del central, dentro de todo es un trabajo muy táctico y ser muy inteligente a la hora de poder cubrir la posición del otro y correr por el compañero”, agregó.

Aquino y su golazo de ‘9′

Después de anotar un golazo de cabeza frente a Pachuca, Pedro Aquino abrió el marcador del partido contra Tijuana con un potente remate dentro del área. A los 67 minutos, tras un tiro de esquina, Aquino demostró su calidad: bajó la pelota con el pecho y luego definió cruzado para vencer al portero Orozco que quedó sin opciones.

