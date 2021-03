Gianluigi Buffon dio a conocer a qué edad piensa retirarse del fútbol

La larga actividad de Gianluigi Buffon en la élite del fútbol europeo sorprende a muy pocos, gracias al alto nivel que ha mostrado durante más de 25 años como profesional en los clubes donde ha militado.

Con 43 años, Buffon afronta la temporada con su amada Juventus, en la que ha estado más de la mitad de su carrera, con un breve receso de una temporada en 2017, cuando llegó al PSG en un traspaso que dejó boquiabiertos a muchos, dado que había anunciado su retiro para ese año.

Sin embargo, en diálogo con The Guardian, el guardameta volvió a hablar del día en que dejará las canchas y reveló que existe un tope para finalmente decirle adiós al deporte rey como futbolista.

“En mi cabeza, hay verdaderamente un final, una señal de alto: junio de 2023 . Ese es el máximo, realmente el máximo; pero también podría dejar de jugar en cuatro meses”, mencionó. Para aquella fecha, ‘Gigi’ habrá cumplido 45 años.

Si bien el contrato del longevo arquero con la Vecchia Signora finaliza este año, no sorprendería una extensión del mismo. El propio portero asegura que todavía tiene nivel para seguir compitiendo en el balompié del viejo continente.

“Dicen que cuando llegas a una edad como la mía, el declive empieza de un momento a otro. No creo en esto, mis sensaciones en cuanto a mí mismo no me hacen creer que habrá un colapso repentino”, remarcó.

Gianluigi Buffón es uno de los jugadores más laureados en su posición. Fue campeón del mundo con Italia en 2006 y ganador de varios campeonatos italianos con la ‘Juve’. Asimismo, el año pasado fue reconocido en el segundo Dream Team histórico del Balón de Oro, elaborado por France Football.

