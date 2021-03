Futbolistas que convocó Ricardo Gareca y que hoy están sin equipo

El coronavirus ha generado problemas económicos en diversos clubes del fútbol peruano, por lo que muchos jugadores sin equipo no han podido encontrar un lugar donde seguir su carrera. Algunos de esos atletas incluso fueron convocados por Ricardo Gareca para la selección peruana.

El caso más llamativo es el de Carlos Ascues, quien jugó en el exterior en los últimos años y al retornar a Alianza Lima no tuvo éxito. El ‘Patrón’ formó parte del plantel que descendió a segunda división y tras no seguir en La Victoria no ha encontrado club.

Rinaldo Cruzado, excapitán de los blanquiazules, ha sufrido algo muy parecido a lo del volante antes mencionado. Al ser uno de los responsables del descenso, no ha firmado por ningún club.

Iván Bulos fue contratado por Carlos Stein en el 2020, pero tras no disputar ningún partido con el club norteño no tiene contrato y sigue en búsqueda de que una institución le dé una oportunidad.

El ‘Mudo’ Rodríguez también formó parte del fracaso de Alianza Lima en la temporada 2020. El defensor no ha dado pistas de un posible futuro, pero tampoco ha sido oficializado ni rumoreado en algún conjunto.

Cord Cleque jugó en el 2020 con Carlos Stein; sin embargo, en la actualidad no forma parte de dicho plantel y tampoco se ha informado de un posible fichaje por un club nacional.

