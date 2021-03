Barcelona logra remontada épica tras vencer al Sevilla

La prórroga se ha convertido en el mejor aliado de un Barcelona que nunca se rindió para jugar por quinta vez en los últimos diez años la final de la Copa del Rey. ¿El héroe? Gerard Piqué, quien celebró con un grito desaforado su gol en la última jugada del tiempo regular y llevó al Barza a la bendita instancia de los suplementarios, esa donde los azulgranas se hacen invencibles.

Remontar el partido de ida a favor (2-0) del Sevilla no fue nada fácil para los dirigidos por Ronald Koeman. Si bien se adueñaron del balón y fueron al frente para acortar distancias e ilusionarse, el cuadro de Julen Lopetegui estuvo ordenado en todas sus líneas en el Camp Nou.

Sin embargo, la presión dio sus frutos a penas a los 12 minutos de juego. Apareció Ousmane Dembélé para abrir el marcador en España con un golazo que enmudeció la banca sevillana. Sorprendió al perfilarse para su pierna derecha y desenfundar un remate potente que se clavó en un ángulo y dejó parado al arquero Tomás Vaclik. Los azulgranas sacaron al frente su mejor versión del 2021 mostrando carácter y fútbol.

Con la ventaja, el Barcelona creció más en confianza e inclinó el campo a su favor. Incluso, generó algunas situaciones más en el área rival que no terminaron adentro del arco para fortuna de la visita. Tanto es así que Marcos Acuña tuvo que esforzarse para rechazar sobre la línea un disparo de Messi.

Por su parte, Sevilla dio una imagen pálida. Apenas generó fútbol, pateó dos veces al arco, dejó espacios atrás y no pudo cortar los avances en el medio campo. La presión alta del equipo de Lopetegui no fue fructuosa y le terminó generando un perjuicio al dejar huecos en el terreno que no pudo ocupar a tiempo en sus retrocesos desprolijos. Pese a todo ello, el marcador se movió más en la primera etapa.

Le dieron vuelta

En el complemento, Sevilla se replegó, abandonó sus intenciones de hacerle daño al Barza , eso sin duda alguna dificultó la labor ofensiva del local. Fue entonces cuando Koeman decidió mover el banco y decidió el ingreso de Antoine Griezmann en lugar de Sergiño Dest. Mientras que Lopetegui mandó a Ivan Rakitic, Karim Rekik, Jesús Navas y Lucas Ocampos para intentar dar un golpe de timón. Eso sí, Sevilla pudo cambiar la historia al minuto 73, pero el disparo vía penal de Ocampos fue a dar a las manos de Ter Stegen. En tiempo de descuento, Fernando Reges se fue expulsado al ver su segunda tarjeta amarilla, tras impedir un avance de Trincao.

Cuando parecía que todo terminaba y que el Sevilla se quedaba con el boleto a la final, apareció Gerard Piqué (94′), quien cabeceó un centro de Griezmann que se coló contra un palo y desató la locura en el Camp Nou. Así, la definición se estiró al tiempo extra.

Barcelona fue en búsqueda del tercer tanto desde el primer minuto del alargue y lo consiguió. Jordi Alba levantó el balón para que Braithwaite de cabeza anticipe a su marca y lo peine para gritar el 3-0.

El abrazo final de Messi y Koeman lo resume todo. Y es que los azulgranas jugarán su séptima final de Copa del Rey consecutiva y podrían ganar un trofeo bajo el mando del holandés. Entre Levante y Athletic Bilbao saldrá el rival.

Reacciones

Ronald Koeman - DT del Barcelona

“Estoy muy orgulloso de mi equipo. Hemos cambiado nuestra mentalidad. Ojalá lo hubiéramos vivido con 100.000 personas en el Camp Nou. Espero que algunos aficionados puedan venir a la final de Sevilla”.

Pedri - Volante del Barcelona

“La celebración del gol de Gerard Piqué ha sido increíble. Aún estoy con la adrenalina, es un sueño jugar la final de la Copa del Rey. Espero ganarla. Mi sueño es triunfar en el Barcelona”.

