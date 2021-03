¿Quién era el acompañante de Josep María Bartomeu tras salir de la prisión?

El exdirectivo del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, se ubicó en el ojo de la tormenta, tras ser arrestado por presuntas campañas de desprestigio a sus opositores en la elección para el máximo cargo del club azulgrana.

Después de ser puesto en libertad, fue captado junto a un joven que no fue identificado. El video se hizo viral al conocer que el acompañante de Bartomeu no era un hincha más.

De acuerdo con El Transitor de Onda Cero, esta persona fue el compañero de Josep María Bartomeu por un día en la celda en donde permaneció por el famoso caso ‘Barcagate’.

“Yo estaba por el Paseo de Gracia y, justamente, había gente quemando coches de policía, rompiendo tiendas... Me encontraba en mitad de unos disturbios por las protestas por la detención de Pablo Hasél, me dieron una paliza y me metieron en un furgón de la Policía, aunque yo no tenía nada que ver”, explicó ‘Mohamed’, como fue llamado por el medio en mención.

Asimismo, contó lo que sucedió a la salida de prisión del exmandamás del Barcelona, quien se acogió a su derecho de no declarar para no mantener el arresto. “Le pedí una foto y un vídeo a Bartomeu y el vídeo ha llegado a otros países y a Dubai. Y ese video ha superado el millón de reproducciones”, explicó.

