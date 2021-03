Objetivo Lionel Messi

Barcelona está en los ojos del fútbol, esta vez, por el escándalo que ha generado la detención de Josep Maria Bartomeu y otras cuatro personas más involucradas en el caso denominado ‘Barzagate’, la investigación sobre cómo el club azulgrana contrató a una empresa para llevar a cabo una campaña de desprestigio en las redes sociales a sus propios jugadores, entre ellos Lionel Messi, y entidades contrarias a la directiva del expresidente Bartomeu.

Todo esto ocurre a días de las elecciones presidenciales del club, programadas para el 7 de marzo. La carrera electoral empezó con nueve precandidatos, de los cuales solo tres pasaron el corte de las firmas. Eran necesarias 2.257 firmas, y Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa lograron este mínimo. Precisamente, durante un debate organizado por el Grupo Godó, los tres aspirantes al sillón se pronunciaron al respecto calificando de un “hecho vergonzoso que daña la imagen del club”, pero sin duda alguna lo que más llamó la atención fue el pronunciado sobre el futuro del buque insignia de la entidad, el argentino Leo Messi .

Los tres hablaron de la ‘Pulga’ e hicieron hincapié en el proyecto deportivo que tienen para la institución, algo que Messi tomará muy en cuenta para definir si renueva el contrato que culmina el 30 de junio.

Debate abierto

El empresario Font aseguró que el contrato del argentino es prioridad absoluta. Además, afirmó que tiene el plan perfecto para convencerlo. Y es que en su proyecto destacan dos nombres, el de Xavi Hernández como ‘mánager general’ de fútbol del club y el de Jordi Cruyff como director deportivo. Además, anunció la creación de una nueva figura, la de director general de Deportes del club, que estará a cargo de Juli López. La secretaría técnica estará en manos de otro ex del Barza B, Tito Blanco, quien ya fue director deportivo del Levante.

Joan Laporta, quien ya sabe lo que es presidir al Barza, pues fue el mandamás entre los años 2003-2010, fue quien se mostró más eufórico con este asunto afirmando que Barcelona debe asegurar la continuidad del argentino a toda costa. Sin embargo, también explicó que lo que necesita es un buen proyecto deportivo que lo seduzca. Esta vez asegura tener el plan perfecto para convencerlo con su proyecto deportivo que defiende el modelo cruyffista.

Toni Freixa fue quien se mostró más prudente sobre la renovación del contrato de ‘Leo’, aunque cree que no sería complicada. El abogado, que se presenta por segunda vez a la elecciones, fue claro en asegurar que no ve difícil la continuidad de Messi. Eso sí, aclaró que si la ‘Pulga’ se quiere quedar, deberá aceptar una rebaja importante del contrato, ya que uno de los objetivos de Freixa es reducir la masa salarial del club . Su director deportivo será el exjugador del Barcelona y ahora entrenador Lluís Carreras.

Mientras en Barcelona debaten sobre cuál es la mejor estrategia para retener al futbolista, Messi se prepara para uno de los partidos más importantes de la temporada. Hoy los dirigidos por Koeman recibirán a Sevilla por la revancha de la semifinal de la Copa del Rey.

Propuestas

Toni Freixa

“Ahora todos estamos de acuerdo en que siga, pero cuando envió el burofax algunos decían que tenía que ir al City. La idea deportiva que planteamos nosotros es la que le gusta, con nosotros también seguirá. Mi relación con la familia Messi siempre ha sido excelente”.

Joan Laporta

“Puede ser que no podamos competir a nivel de dinero, pero Messi no se rige por eso. Él quiere acabar su carrera deportiva lo más alto posible. Tenemos una relación de estima y respeto. Estoy seguro de que si gana otro candidato, no seguirá. Contemplará nuestra propuesta”.

Víctor Font

“Messi debe seguir sí o sí. Por el proyecto deportivo, liderado por Xavi, económicamente es parte de la solución, le ofreceremos un contrato vitalicio. No cumplir con lo que se le dijo es un ejemplo más de faltar a la verdad. Tendríamos que haber evitado llegar al burofax”.

Las cifras

555 millones de euros, y un poco más, asciende el contrato de Messi.

115 millones de euros es la prima establecida por aceptar renovar.

