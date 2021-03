Lapadula recibió visita de un peruano en Italia y posó con la blanquirroja

Gianluca Lapadula pasó de ser un delantero completamente desconocido a uno de los jugadores más queridos por la afición peruana . Su desempeño en el campo de juego y sus declaraciones a la prensa (donde declara estar orgulloso de ser peruano) han calado en el corazón del hincha blanquirrojo, quien espera la mínima oportunidad para mostrarle cariño.

Esto último ocurrió en la ciudad de Nápoles, en Italia. Un compatriota peruano se encontró con Gianluca Lapadula , a quien le entregó la camiseta de la selección peruana para tomarse una instantánea. Estas imágenes fueron compartidas en el Instagram del joven, quien escribió un sentido mensaje para el nuevo atacante de la Bicolor.

“El amor y la pasión por el fútbol corren por mis venas, querido compatriota, y para mí es un sueño cumplido poder haberte conocido. Un gran jugador como tú, humilde y bueno de sangre inca... amado, aclamado y esperado... Llegará tu momento en la selección, tengo fe en ti, creo en ti y gritaré junto contigo ese gol que vendrá en esta nueva meta de tu vida”, expresó el usuario @chaponan_86.

Mensaje del peruano a Lapadula. Foto: Instagram/@chaponan_86

Lapadula quiere jugar en La Paz

Pese a que Gianluca Lapadula nunca ha jugado en una ciudad de altura, no le corre al reto. Para el delantero del Benevento Calcio, es un desafío y asegura no sentir miedo al enfrentar a Bolivia en su territorio.

“Sí me han hablado de la altura de La Paz. Yo nunca he jugado en altura. En La Paz se hace fuerte jugar en altura. Será un partido difícil. ¿Por qué no? Yo no tengo miedo”, declaró en conversación con Movistar Deportes.

