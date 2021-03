El reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022 han complicado a los equipos europeos, sobre todo a los que militan en Inglaterra, pues ceder a sus futbolistas a Sudamérica significa que deberán realizar una cuarentena de 10 días al regresar a sus clubes , con lo cual se perderían algunas fechas de la Premier League. El primero en pronunciarse en contra de dejar libre a los jugadores fue Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool.

“Todo el mundo estará de acuerdo en que no podemos dejar a los jugadores que se vayan con la selección y al volver tengan que hacer 10 días de cuarentena en un hotel. Eso no puede ser”, comentó el estratega alemán en conferencia de prensa. “La FIFA ha sido muy clara con que no tenemos que dejar ir a los jugadores esta vez y creo que todos los clubes están de acuerdo que con estos problemas no podemos dejarlos ir. No podemos esperar a que vengan y que tengan que hacer 10 días de cuarentena, eso no es posible”, sostuvo Klopp.

El alemán, que, además, tiene bastantes jugadores lesionados, no quiere desprenderse de ningún otro futbolista. En su caso, podría perder a Alisson, Firmino, Fabinho o Diego Jota, habituales seleccionados de Brasil y Portugal. “Entiendo las necesidades de las diferentes federaciones, pero tenemos que admitir que los clubes son los que pagan a los futbolistas y son los que tienen prioridad”.

“Es un momento en el que no podemos contentar a todo el mundo, no estamos 100% seguros de que algunos países tengan que cambiar la sede de sus partidos y jueguen en otros sitios de alerta roja. La situación es parecida a la de la Champions League en cuanto a que tuvimos que esperar hasta el último segundo”, añadió el entrenador Red.

