Ver FC Barcelona vs. Sevilla EN VIVO vía DIRECTV Sports. ¡Partidazo entre azulgranas y andaluces! FC Barcelona recibirá al Sevilla FC este miércoles 3 de marzo en el Estadio Camp Nou por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El cotejo pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) será televisado por DIRECTV Sports, mientras que La República Deportes te traerá el minuto a minuto de manera ONLINE GRATIS.

Los azulgranas irán por la épica ante los andaluces en el Camp Nou. En el partido de ida, el Sevilla se impuso por 2-0 con goles de Jules Koundé (25′) e Iván Rakitic (85′ ); sin embargo, en el FC Barcelona han dejado en claro que harán de todo por acceder a la gran final de la Copa del Rey.

Así se prepara el FC Barcelona

FC Barcelona vs. Sevilla: ficha del partido

Partido FC Barcelona vs. Sevilla ¿Cuándo juegan? Miércoles 3 de marzo ¿Dónde? Camp Nou ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿En qué canal? DIRECTV Sports

El FC Barcelona llega a este encuentro con la moral al tope, pues durante el último fin de semana derrotó al Sevilla por 2-0 en LaLiga Santander. Con esa victoria, el conjunto de Ronald Koeman llegó a las 53 unidades y escaló al segundo puesto del torneo español, a tan solo cinco puntos del líder Atlético de Madrid.

Para este cotejo, el técnico holandés citó a 20 jugadores, entre los que destaca el juvenil Pedri quien salió sentido en el último partido. Por otro lado, Koeman no podrá contar con Ronald Araujo, quien se tuvo que retirar del cotejo ante Sevilla. Además del uruguayo, también son bajas por lesión el defensa Sergi Roberto, el centrocampista Miralem Pjanic y los delanteros Philippe Coutinho y Ansu Fati.

En total, la lista de Koeman para recibir al Sevilla la integran Ter Stegen, Dest, Piqué, Sergio Busquets, Griezmann, Braithwaite, Messi, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, De Jong, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Ilaix y Mingueza.

Lista de convocados del FC Barcelona para enfrentar al Sevilla por Copa del Rey. Foto: FC Barcelona

“Sabemos que es un 2-0 en contra y es un resultado malo para remontar, pero hay opciones. Nada es imposible”, atinó en primera instancia Koeman en conferencia de prensa, quien dio las claves para estar en la final: “Necesitamos más efectividad de la que hemos demostrado últimamente. Además de la portería a cero que será vital en el partido de mañana”.

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Sevilla?

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver FC Barcelona vs. Sevilla?

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Go

Bolivia: Tigo Sports, DirecTV Go

Brasil: DAZN

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Go

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Go

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Go

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Go

España: DAZN, Cuatro

Estados Unidos: ESPN Deportes+

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Go

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Go

¿Qué canal es DIRECTV Sports?

Perú: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Argentina: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Colombia: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Chile: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Ecuador: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Uruguay: 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Venezuela: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

¿Cómo ver DIRECTV GO GRATIS?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; sin embargo, para los clientes no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta manera, podrán gozar de los beneficios.

¿Cómo descargar DIRECTV GO?

Si quieres ver el partido del FC Barcelona vs. Sevilla, además de otras competencias, te recomendamos descargarte la aplicación de DirecTV GO, la cual se encuentra de forma gratuita para iOS (iPhones) y Android. Para hacerlo, solo deberás ingresar a la App Store o a la Play Store, buscar DirecTV GO e instalarla.

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Sevilla ONLINE GRATIS?

Si deseas seguir el partido entre FC Barcelona vs. Sevilla ONLINE GRATIS por la semifinal de la Copa del Rey, deberás conectarte a La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto, así como todas las incidencias del cotejo.

FC Barcelona vs. Sevilla: posibles alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Piqué, Lenglet, Umtiti; Dest, Messi, Busquets, De Jong, Jordi Alba; Dembélé y Griezmann.

Entrenador: Ronald Koeman

Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Jordán; Suso, Óliver Torres, Munir y En-Nesyri.

Entrenador: Julen Lopetegui

FC Barcelona vs. Sevilla: historial de partidos

Sevilla 0-2 FC Barcelona

Sevilla 2-0 FC Barcelona

FC Barcelona 1-1 Sevilla

Sevilla 0-0 FC Barcelona

FC Barcelona 4-0 Sevilla

FC Barcelona vs. Sevilla: cuánto pagan las casas de apuestas

Casa de Apuestas FC Barcelona Empate Sevilla Betsson 1.50 4.75 6.00 Bet365 1.45 4.75 6.50 Te Apuesto 1.49 4.60 6.20

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.