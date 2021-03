Zidane tras empate del Real Madrid: Perdemos dos puntos, pero estoy contento

Zinedine Zidane, director técnico del Real Madrid, se mostró satisfecho con sus jugadores pese al empate cedido ante la Real Sociedad que aleja cinco puntos al Atlético de Madrid antes del derbi del próximo domingo 7 de marzo, y afirmó que se va “contento” con lo que hicieron en un partido que dominaron.

“Cambiamos a tres centrales porque no me ha gustado el inicio en la presión, pero luego cambiamos rápidamente”, justificó Zidane sobre un cambio táctico que le costó caro en el comienzo de la segunda mitad.

“Dominamos el partido y la pena es que tuvimos tres o cuatro ocasiones de gol en la primera parte que no metimos. En la segunda también tuvimos y menos mal que entró una. Perdemos dos puntos en casa, pero estoy contento con lo que hicimos”, añadió.

Para el técnico francés su equipo mereció mejor fortuna porque propuso más que la Real Sociedad. “Ellos han tenido una y la han metido, nosotros merecimos mucho más viendo las ocasiones de gol que hemos tenido. No se ha podido porque no metimos en la primera parte y eso pudo cambiar el partido. Dominamos el partido, pero esto es fútbol, hubo partidos que a lo mejor no merecimos ganar”.

El brasileño Vinicius Junior salvó un punto con su gol en el último minuto y encontró el elogio a su esfuerzo en los entrenamientos de su entrenador. “Estoy contento por su gol porque da un empate y hay que seguir; él está trabajando mucho”, subrayó.

Con información de EFE.

