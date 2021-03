Todibo lanza dura crítica: “No me interesa lo que pasa en el Barcelona”

Jean-Clair Todibo, defensa cedido a préstamo por el FC Barcelona al Niza de la Ligue 1 de Francia, afirmó este martes que poco le importa la situación que atraviesa el equipo culé. En conferencia de prensa, el central galo se despachó con unas polémicas declaraciones y señaló que solo ve los partidos cuando juegan sus compatriotas.

“Sinceramente, no me interesa lo que pasa en el Barcelona. Veo los partidos de vez en cuando, cuando mis amigos franceses juegan, como Ousmane Dembélé, Clément Lenglet o Samuel Umtiti. Los veo solo porque son ellos. Pero después de eso no sigo al Barça necesariamente”, dijo Todibo.

Todibo llegó al FC Barcelona en 2019 procedente del Toulouse de Francia. Foto: FC Barcelona

“Estoy centrado en el Niza, es lo más importante para mí. Hoy soy un jugador del Niza, no un jugador del Barcelona. De qué sirve soñar con la defensa del Barcelona cuando el fin de semana juego contra Rennes o Nimes”, agregó.

Consultado sobre si cree que el FC Barcelona podrá remontar al PSG en la Champions League, tras caer goleado por 4-1 en la ida disputada en el Camp Nou con un magnífico Kylian Mbappé, quien anotó un triplete, Todibo insistió que poco le interesa si logran o no la hazaña en el Parque de Los Príncipes.

“Honestamente, eso no me interesa en absoluto. O lo hacen o no lo hacen. Ese no es mi problema. No sé si la gente entiende a qué me refiero“, agregó el francés de 21 años, quien fue comprado por los azulgranas en enero del 2019.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.