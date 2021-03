Semedo sobre Lionel Messi: “Nunca lo vi practicar tiros libres”

El FC Barcelona tuvo un éxodo de jugadores en el último mercado de transferencias. Uno de ellos fue Nelson Semedo, quien fue vendido al Wolves de la Premier League. El lateral opinó sobre su relación con Lionel Messi.

“No tengo palabras para describir lo bueno que es. Además, ¿sabes qué es lo más increíble? Nunca lo vi practicar tiros libres en los entrenamientos en todo el tiempo que estuve en Barcelona. Nunca lo hizo. El resto siempre practicábamos, pero él nunca”, relató Semedo para The Telegraph.

El defensor portugués comentó que el potencial de Messi es natural e inexplicable. Se dio cuenta de ello cuando en uno de sus primeros partidos con el Barcelona, la ‘Pulga’ tomó el balón y amagó hasta a cinco jugadores. “Estaba en el campo y pensé: ‘¿Cómo puede este tipo hacer esto?’ Hace que los jugadores buenos parezcan malos”, agregó.

Por otro lado, Semedo se refirió a su sorprendente salida del club catalán. Cuando volvió de vacaciones fue a la ciudad condal con su familia y hablar con el club para saber qué ocurría.

“Me explicaron que tenían problemas económicos y que yo era uno de los jugadores por los que el club podía sacar dinero. En el fútbol todo puede pasar, pero me sorprendió cuando me lo dijeron. Fue una gran decisión venir al Wolves, no me lo pensé dos veces”, concluyó el portugués.

