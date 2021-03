Ronald Koeman sobre Bartomeu: ”Ha sido una persona excepcional”

El FC Barcelona no tiene horas de calma en los últimos tiempos. La dura crisis institucional que atraviesa no da tregua y ahora el expresidente del club Josep Maria Bartomeu fue arrestado por el caso Barcagate. Ronald Koeman opinó al respecto.

“Para la imagen del club no es bueno. Hay que esperar qué puede pasar y qué ha pasado. No estaba aquí y no pudo opinar sobre esto. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en nuestro trabajo. Sobre otras cosas no podemos hacer nada, pero la imagen del club no es buena”, avisó el neerlandés en conferencia de prensa.

Cabe recordar que fue Josep Maria Bartomeu quien propuso a Koeman como director técnico para la presente temporada tras la desastrosa caída por 8-2 ante el Bayern Múnich en la Champions League.

“Cuando salió la noticia el otro día, estuve jodido por Bartomeu porque lo conozco bien. Y también a Óscar Grau. Tuve momentos importantes por ellos, pero muy buenos. Bartomeu, para mí, siempre ha sido una persona excepcional”, subrayó el extécnico del Everton.

Asimismo, el estratega dejó claro que él no tiene nada que ver con el proceso electoral y que no le incomoda que los nombres de diversos técnicos se postulen para el banquillo.

“Sabemos que hay debates y han salido nombres. Esto no me preocupa ni mucho menos. Hay que esperar quién viene de presidente y su plan. Y, si yo no veo futuro, vamos a tener problemas, porque tengo un año más de contrato”, concluyó.

