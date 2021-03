Juan Aurich: estas son las novedades del equipo para la temporada 2021

Fútbol peruano | Tras firmar contrato con ‘Pepe’ Soto para la temporada 2021, el ‘Ciclón’ se encuentra en acuerdos con futbolistas con el fin de tener el plantel listo para la temporada 2021 que comenzará en el mes de mayo.

Este es el caso de los colombianos Edy Rentería (ex Unión Comercio) y Santiago Córdova (ex Alianza Atlético), además de los nacionales Brackson León (ex Grau) y Pedro Diez Canseco (ex Alianza Atlético), según información propalada por RPP durante este martes 2 de marzo.

El club chiclayano buscará una vez más tentar el ascenso a la máxima división del fútbol peruano, luego de 4 años de ausencia. El año pasado estuvo cerca de lograrlo, pues llegó a la final, en la que ganó Alianza Atlético de Sullana.

Confianza en ‘Pepe’

El caso de José Soto es particular, pues dirige al equipo en los últimos 2 años sin éxito. No obstante, la manera cómo plantea los partidos es atractiva para los dirigentes y lo consideran aún para este 2021.

Tendrá, una vez más, la responsabilidad de conformar un plantel sólido, entre experiencia y la juventud que exigen las bases del campeonato.

De acuerdo a lo anunciado, en este año, Juan Aurich tendrá el 80% de jugadores provenientes de la temporada anterior.