Barcelona vs. Sevilla se miden este miércoles 3 de marzo en partido por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey 2020. El encuentro se disputará en el Camp Nou a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) con transmisión de DirecTV Sports para Latinaomérica y DAZN para España. Además, La República Deportes te brindará el minuto a minuto y todos los goles del compromiso.

El FC Barcelona y Sevilla buscarán el pase a la final de la Copa del Rey, donde se medirá al ganador de la llave entre Levante y Athletic de Bilbao. El equipo de Julen Lopetegui parte con ventaja luego del triunfo por 2-0, mientras que los culés van por la hazaña para igualar o remontar la serie de la mano de Lionel Messi.

El fin de semana se enfrentaron por LaLiga y el conjunto de Ronaldo Koeman ganó 2-0 con goles de Ousmane Dembélé y Lionel Messi. Con este resultado conseguido en el Ramón Sánchez Pizjuán, el FC Barcelona intentará mantener el ritmo para lograr la clasificación a la final.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Sevilla?

La transmisión del Barcelona vs. Sevilla por Copa del Rey empezará a partir de los siguientes horarios en los diversos países:

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal se transmitirá el Barcelona vs. Sevilla?

Para ver Copa del Rey, donde Barcelona vs. Sevilla serán los protagonistas, tendrás que sintonizar los siguientes canales de televisión:

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: GUIGO, ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional: Bet365

Japón: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España: DAZN, Cuatro

Reino Unido: Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

DirecTV Sports EN VIVO: canales por país

DirecTV Sports Perú EN VIVO

Perú: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

DirecTV Sports Argentina EN VIVO

Argentina: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

DirecTV Sports Colombia EN VIVO

Colombia: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

DirecTV Sports Chile EN VIVO

Chile: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

DirecTV Sports Ecuador EN VIVO

Ecuador: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

DirecTV Sports Uruguay EN VIVO

Uruguay: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

DirecTV Sports Venezuela EN VIVO

Venezuela: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; sin embargo, para los clientes no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta manera, podrán gozar de los beneficios.

¿Cómo descargar DirecTV en tu celular?

Si quieres ver el partido del Barcelona vs. Sevilla, además de otras competencias, te recomendamos descargarte la aplicación de DirecTV GO, la cual se encuentra de forma gratuita para iOS (iPhones) y Android. Para hacerlo, solo deberás ingresar a la App Store o a la Play Store, buscar DirecTV GO e instalarla.

¿Cuánto cuesta DirecTV GO?

DirecTV GO no tiene costo adicional. Es un servicio sin cargo para suscriptores de aquellos proveedores de TV paga que estén afiliados a DirecTV.

Barcelona vs. Sevilla: posibles alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen, Umtiti, Junior, Mingueza, Jordi Alba, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Trincao, Ousmane Dembélé, Lionel Messi y Antoine Griezmann.

Entrenador: Ronald Koeman

Sevilla FC: Bono, Vidal, Koundé, Diego Carlos, Escudero, Fernando, Jordán, Iván Rakitic, Suso Papu Gómez y En-Nesyri.

Entrenador: Julen Lopetegui

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.