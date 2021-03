Alexis Cossio: “Tenía la deuda de trabajar con Franco Navarro”

Seis torneos cortos y tres títulos nacionales con 26 años, colocan a Alexis Cossio como uno de los jugadores a ver con atención esta temporada. Hoy, en Deportivo Municipal, el lateral buscará seguir sumando logros y devolver la confianza que puso en él Franco Navarro, a quien señala como uno de los artífices de su llegada a tienda edil.

¿Te proyectas ganar títulos con Municipal?

Los títulos son la cosa más linda que me ha pasado y hay que trabajar para conseguir más. El año pasado estuvimos muy cerca de llegar a una final. Hicimos historia en Ayacucho. Esperamos este año conseguir cosas lindas porque hay un buen plantel.

¿Por qué Deportivo Municipal para este año?

Me habían hablado bien, de la seriedad de los nuevos administradores. El año pasado a mí Franco Navarro me llamó, pero no se dio la oportunidad . Tenía una pequeña deuda de trabajar con él que es un técnico importantísimo.

¿Cuáles son las expectativas?

Todas. Como objetivo hay que ir paso a paso, conseguir un rendimiento alto, pelear un torneo internacional, trabajar día a día para estar arriba y luchar el torneo. El grupo es el éxito de todo en el fútbol.

¿Falta Jefferson o no?

Se ha hablado mucho de eso. Obviamente nosotros encantados de tener a un jugador de su jerarquía. Depende de él, creo que tiene la capacidad para jugar en el extranjero y de alargar esa carrera.

¿Qué opinas de que algunos hinchas de Alianza Lima tomen como traición que Jefferson haya conversado con Municipal ante el delicado momento que vive el club blanquiazul?

El tema de Alianza que a todos nos ha sorprendido. Yo no podía creerlo cuando descendió porque le hace muy bien al fútbol peruano. Después creo que Jefferson le ha dado mucho a Alianza, siempre va a ser querido y siempre será ídolo. Él va a retirarse como lo sueñe, sea ahora o después. Aparte creo que él quiere seguir afuera de cara al Mundial.

¿Tuviste la oportunidad de ir a Alianza Lima este año?

Conversaron con mi representante, pero no supe más. Fue justo cuando estábamos jugando los play-off y le pedí que no me hable de ninguna oferta. La situación y el grupo merecía toda mi concentración. Cuando terminó todo, tomé la decisión de ir a Municipal.

Hace poco dijiste que existió la posibilidad de no jugar en el 2020 y que Ayacucho te abrió las puertas. ¿Qué ocurrió?

Quería estar en un lugar donde pueda mostrarme, pero no me llegaba la oportunidad hasta que Gerardo Ameli y Walter Fiori me llamaron, yo los conocía de Sporting Cristal. No lo dudé, ni me fijé en lo económico, quería jugar.

Sabía que...

Se preparan. Deportivo Municipal jugará un amistoso hoy a las 9:00 a.m. ante Ayacucho FC en Esther Grande de Bentín. Los ediles debutarán en la Liga 1 ante Sport Huancayo.

