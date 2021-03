Villavicencio sobre Alianza y el TAS: “Lo que ahí se decida, se respetará”

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dará un veredicto este 17 de marzo del 2021 sobre el reclamo de Alianza Lima contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el club Carlos Stein. Los blanquiazules luchan por permanecer en Primera División, a pesar de haber descendido en el campo de juego hace tres meses.

La Fase 1 de la Liga 1 Betsson fue sorteado hace unos días en la Videna sin Alianza Lima. Víctor Villavicencio, gerente general del torneo, fue consultado sobre qué medida tomarán en caso el ente jurídico de la FIFA falle a favor de los íntimos y determine que participen en Primera.

En declaraciones para RPP, Villavicencio indicó que respetarán la decisión del TAS. “ La Liga tiene que acatar lo establecido por el TAS. Lo que ahí se decida, se respetará . Tendremos que ver los términos de esta decisión y aclararlos como se indiquen”, manifestó.

Alianza Lima pediría postergación de la Liga 1

Peter Arévalo, periodista de ESPN, informó que la dirigencia de Alianza Lima tiene un documento listo para pedir que la Liga 1 se inicie el 19 de marzo y no el 12 que es la fecha establecida oficialmente. Esto debido a que el 17 el TAS emitirá una información oficial sobre el reclamo del club.

“En Alianza ya existe redactado un documento, no sé si lo van a mandar o no porque finalmente faltaba la firma de (Miguel) Pons, para solicitar a la Federación Peruana de Fútbol la postergación del campeonato de la Liga 1 del 12 de marzo al 19. ¿Por qué para el 19? Porque el 17 sale el fallo y si sale a favor de Alianza Lima, tendría sentido. Esto no es ninguna postura ni comentario, esto es un dato”, reveló.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.