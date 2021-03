Selección peruana: Lapadula no tiene miedo de jugar ante Bolivia en La Paz

La selección peruana tendrá una dura prueba el próximo 25 de marzo ante Bolivia, en La Paz, por la quinta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. La Bicolor viajará a un escenario donde pocas veces ha podido robar puntos, sin embargo, la actualidad (penúltimo con un punto) le exige conseguir la victoria sí o sí, por lo que Ricardo Gareca convocará a los mejores jugadores, entre ellos Gianluca Lapadula .

Si bien el atacante del Benevento Calcio ya disputó sus primeros partidos con la selección peruana, ambos fueron en el llano (Santiago y Lima), por lo que ante Bolivia será su primera experiencia en una ciudad de altura. Pese a que nunca jugó en condiciones similares, Gianluca Lapadula no le corre al desafío e incluso reveló no “sentir miedo”.

“Sí me han hablado de la altura de La Paz”, comenzó declarando el delantero en conversación con el programa Después de todo. “Yo nunca he jugado en altura. En La Paz se hace fuerte jugar en altura. Será un partido difícil”, añadió el ‘Bambino’ quien confesó estar decidido a jugar como titular ante Bolivia. “¿Por qué no? Yo no tengo miedo”, sostuvo.

Por otra parte, Gianluca Lapadula se refirió al momento en que fue convocado para representar a la selección nacional en las Eliminatorias Qatar 2022. “Fui muy feliz de llevar la blanquirroja, también mi familia. Estoy seguro que la selección va a mejorar”, expresó el ítalo-peruano quien reveló que cantó ‘Fly me to the moon’ de Frank Sinatra en la concentración en la Videna.

