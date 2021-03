Vuelve a rodar la pelota en el fútbol inglés. La jornada 29 de la Premier League comenzará este martes 2 de marzo y se jugará hasta el jueves 4, para después aplazarse hasta la semana del 19 y 21 del mismo mes. Cabe resaltar que algunos partidos han sido pospuestos debido a las participaciones internacionales de los equipos , así como también se ha dado el adelanto de algunas jornadas.

El líder Manchester City enfrentará al Wolves (3.00 p. m.) este martes 2 de marzo en el Etihad Stadium. Los ciudadanos son los únicos puntos de la Premier League con 62 unidades y acaban de alcanzar su triunfo número 20 de manera consecutiva. Al día siguiente se llevarán a cabo tres enfrentamientos, Burnley vs. Leicester (1.00 p. m.), Sheffield United vs. Aston Villa (1.00 p. m.) y Crystal Palace vs. Manchester United (3.15 p. m.) en Shelhurst Park.

Tras esto tendremos dos encuentros el 4 de marzo. El Everton de James Rodríguez visitará al West Brom (1.00 p. m.) y Liverpool chocará con Chelsea (3.15 p. m.) en Anfield, protagonizando el duelo más atractivo de esta jornada.

Luego nos trasladamos al 19 de marzo, donde tendremos un único enfrentamiento entre Fulham vs. Leeds United (3.00 p. m.). Brighton vs. Newcastle (3.00 p. m.) y West Ham vs. Arsenal (10.00 a. m.) completarán la jornada 29 los días 20 y 21 del mismo mes, respectivamente. Por último, el cotejo entre Tottenham vs. Southampton ha quedado pospuesto y por ahora no existe una fecha ni horario definido.

Así se jugará la fecha 29

Fecha Hora Partido Estadio 02/03/21 3.00 p. m. Manchester City vs. Wolves Etihad Stadium 03/03/21 1.00 p. m. Burnley vs. Leicester Turf Moor 03/03/21 1.00 p. m. Sheffield United vs. Aston Villa Bramall Lane 03/03/21 3.15 p. m. Crystal Palace vs. Manchester United Selhurst Park 04/03/21 1.00 p. m. West Brom vs. Everton The Hawthorns 04/03/21 3.15 p. m. Liverpool vs. Chelsea Anfield 19/03/21 3.00 p. m. Fulham vs. Leeds United Craven Cottage 20/03/21 3.00 p. m. Brighton vs. Newcastle Amex Stadium 21/03/21 10.00 a. m. West Ham vs. Arsenal London Stadium Pospuesto Pospuesto Tottenham vs. Southampton Por definir

Premier League: tabla de posiciones

Tabla de posiciones acumulada.

