Plantón en apoyo a Sofía Mulanovich y Alonso Correa divide a tablistas

La reunión del último viernes entre la campeona mundial de surf, Sofía Mulanovich, y la Federación Nacional de Tabla (FENTA) no tuvo humo blanco. La tablista mantuvo su posición de no participar en los selectivos al aducir que el título mundial obtenido en 2019 debería servirle para clasificar al Mundial ISA 2021, en donde buscaría su pase a Tokio 2020.

La FENTA decidió seguir adelante con los selectivos sin Mulanovich, por lo que se hizo un llamado en las redes sociales a un plantón en el mar de Punta Hermosa, en apoyo a la campeona peruana y a Alonso Correa, que atraviesa una situación similar. Este hecho ha dividido a varios exponentes del surf nacional.

El plantón recibió el apoyo en redes sociales de diversos tablistas, como Miguel Tudela, Gabriel Villarán y Lucca Mesinas; no obstante, los problemas empezaron por una publicación de una cuenta de Instagram que se creó con el nombre “La Fenta no me representa”.

“Sofía Mulanovich es la deportista más exitosa de la historia del Perú. Mucho más que cualquier hombre y que cualquier equipo. Ningún otro peruano ha ganado un campeonato mundial (el firme). Pero en la FENTA no han tenido dos dedos de frente y han preferido la parcelita de poder y el caballazo”, se lee en la publicación, la misma que generó la reacción de otros tablistas.

Piden que se otorgue un cupo al Mundial a Sofía Mulanovich. Foto: Instagram

‘Piccolo’ Clemente, Analí Gómez, Mafer Reyes y César Bauer están entre los que consideraron que este tipo de publicaciones, lejos de apoyar a Mulanovich, lo que hace es menospreciar a los demás deportistas.

“Todo bien con la reina Sofía Mulanovich, respeto y admiración siempre, pero tampoco tienen que menospreciar a los otros deportistas que también han traído títulos mundiales y logros al país”, publicó Analí Gómez.

Analí Gómez se mostró en contra de menospreciar a los otros tablistas. Foto: Instagram

“Al parecer no hay ningún otro u otra categoría o persona que tenga mérito o los logros que mencionan. Totalmente en desacuerdo, me parece una falta de respeto”, mencionó ‘Piccolo’ Clemente, mientras que Mafer Reyes le dio la razón: “Me parece también una falta de respeto no solo a la modalidad, sino también a todas las chicas. Tenemos campeones de ‘la firme’ como tú y Cesar Bauer. Estoy de acuerdo que apoyen a Sofía, pero sin menospreciar a todos los que entrenamos y luchamos para llegar a ser como ella. También merecemos respeto”, añadió.

'Piccolo' Clemente y Mafer Reyes también dieron su opinión. Foto: Instagram

