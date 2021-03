Pep Guardiola sobre salida de Eric García al Barcelona: “Es como un hijo”

Tanto el técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, como el del Manchester City, Pep Guardiola, confirmaron que Eric García partirá a final de temporada hacia España en condición de jugador libre.

“Creo que Eric García va a jugar en el Barcelona. El Barcelona no compra jugadores normales, lo quieren porque es un jugador top. En los últimos dos partidos no ha sido convocado y eso me ha roto el corazón porque no se lo merece”, admitió Guardiola en conferencia de prensa.

El técnico catalán ahondó más en la relación que tiene con el zaguero y le dijo a los periodistas que aunque no lo sepan, no se pueden imaginar lo que significa para él.

“Es como un hijo. Fue el chico que después del confinamiento era el mejor central que tenía el Manchester City. Nunca cometió un error, ni uno solo, y jugó en unos cuartos de final de la Champions League”, agregó ‘Pep’.

El FC Barcelona está actualmente administrado por un comité de gestión transitorio, cuando las elecciones por la presidencia del club fueron aplazadas al 7 de marzo debido a la pandemia.

Según la prensa catalana, los tres candidatos oficiales (Joan Laporta, Victor Font y Toni Freixa) fueron sondeados por el comité de gestión transitorio para saber cuál es su posición respecto al fichaje de Eric García, cuando el club atraviesa un período delicado financieramente.

