Las razones por las que Lapadula debería ser titular en La Paz ante Bolivia

La selección peruana necesitar sumar puntos en la próxima jornada doble de las Eliminatorias a Qatar 2022, pues su pésimo inicio la ha dejado en el fondo de la tabla. Para el duelo ante Bolivia, Ricardo Gareca deberá plantear un conjunto para sumar tres unidades.

El saldo de un punto de 12 posibles obliga a que la selección peruana no pueda especular con resultados. El duelo ante Bolivia será clave para definir las aspiraciones del equipo.

Sin marcar goles en la última fecha doble, la blanquirroja tiene una deuda ofensiva que no se ha podido pagar ante las ausencias de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Justamente, de ahí parte el problema.

La ‘Foquita’ no tiene club desde hace más de seis meses y tampoco ritmo futbolístico. Más allá de su jerarquía, físicamente sería muy complicado arrancar de titular a 3.640 metros sobre el nivel del mar cuando solo ha jugado cinco encuentros en el último año.

Por otro lado, Paolo Guerrero se ha recuperado de su lesión, pero no tiene minutos con Internacional. El ‘Depredador’ no juega desde agosto del año pasado y tampoco le gusta la altura.

“Es un poco complicado para mí jugar en altura, pero trataré de adaptarme al cien por ciento y hacer un buen partido. No me ha ido muy bien que digamos, no estoy acostumbrado a jugar en altura”, dijo Guerrero en el 2017.

Asimismo, la otra opción, Raúl Ruidíaz tiene experiencia jugando en altura, ya que militó en Melgar de Arequipa. Sin embargo, su pobre cuota goleadora con la blanquirroja no invitan a creer que podría marcar una diferencia. La ‘Pulga’ con 30 años de edad y 45 partidos en la selección peruana solo ha marcado cuatro tantos.

Por contraparte, Gianluca Lapadula ha tenido minutos desde que empezó el año. El ‘Bambino’ acumula 10 partidos con la camiseta del Benevento solo en los últimos dos meses.

Si bien el ítalo-peruano nunca ha jugado en la altura, recientemente dejó claro que no tiene miedo a jugar en La Paz, pero sí mucho respeto. “Será un partido difícil”, agregó para Movistar Deportes.

Por último, considerando que Ricardo Gareca tiene la intención de que Lapadula se compenetre con el estilo de juego de la Blanquirroja para lo que queda de las Eliminatorias, un partido más de titular favorecería a su adaptación.

con los demás compañeros dentro de la cancha, no guardaría concordancia que el 'Tigre' convoque a un "delantero de altura" para que juegue en Bolivia y luego ante Venezuela, el 'Bambino' regrese al titularato.

