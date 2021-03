Advíncula reveló que trabaja con psicóloga para reforzar su concentración

Con la mente puesta en los próximos partidos ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022, los convocados de la selección peruana que juegan en el extranjero vienen expresando en los últimos días la importancia de ganar dichos encuentros. Para ello será crucial que todos mantengan la concentración durante los 90 minutos, un aspecto en el que Luis Advíncula reveló estar recibiendo ayuda profesional a fin de mejorar.

“ A veces me salgo del partido cuando las cosas no me salen bien. Me frustro mucho. Lo estoy trabajando con una psicóloga ”, reconoció el lateral del Rayo Vallecano en diálogo con Movistar Deportes. El jugador agregó que tanto él como sus compañeros esperan refutar los cuestionamientos que han recibido por los resultados adversos de las primeras fechas.

“Queremos que vean a la selección que siempre han visto. Muchos hablan, muchos critican. Nosotros entendemos, pero ellos no saben que eso nos afecta el doble o el triple”, manifestó. Acerca de la selección boliviana, a la que Perú nunca ha podido vencer en cancha en La Paz, ‘Bolt’ se mostró optimista en cortar la mala racha, como se hizo con algunas en el proceso clasificatorio pasado.

Advíncula cumple su tercera temporada en el Rayo Vallecano. Foto: AFP

“Esta selección está diseñada para romper estadísticas. Se habló de que nunca se pudo ganar en Quito. Que llevábamos años sin Mundial y final de Copa América. Las estadísticas quedan en eso”, sostuvo el defensa.

Luis Advíncula es uno de los titulares en el Rayo y este año ya lleva disputados diez partidos, por lo que la falta de ritmo no será un problema para él. En cuanto a las posibilidades de su club para ascender, actualmente se ubica en el puesto 6 de LaLiga SmartBank, último lugar que da acceso a los playoffs para luchar por un cupo a LaLiga Santander.

